Köp tips för datobygge Gaming.

Tjena!

Tänkte fixa via inet någon dator, så inget utanför. Då jag vill dom ska bygga för mig.

Jag kör just nu i 1080p. Och kommer nog stanna kvar där 5-7 år till. Så målet med min bygg är futureproof som man säger.

vill att den ska klara sig på high/ultra runt 5 år eller något sånt. Så kanske mitt bygge är lite overkill men Om jag kan komma undan billigare varför inte?

GPU som jag tänkte fixa är amd kortet 9070.

Som sagt söker efter något bra. Dator som kan klara sig nåra år framåt som är nice pris.

Valde just den chassin då den hade ingen fönster och inga rgb och sånt. Är ej intresserad av sånt. Och vill gärna ha någon chassi som är helt ok liten och inte tung. Så man får hoppas den chassin är nice.

Sen vet jag att om man har för liten chassi blir tempraturen högre och datorn låter mer.

Och det vill jag ej ha, vill gärna ha så tyst som möjligt och kyligt som möjligt. De även därför jag valde AIO istället för CPU fläkt.

Tack för all hjälp!

Här har ni länk till bygget.

https://www.inet.se/datorbygge/b1707480/pc