SweClockers drop!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köp tips för datobygge Gaming.

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köp tips för datobygge Gaming.

Tjena!

Tänkte fixa via inet någon dator, så inget utanför. Då jag vill dom ska bygga för mig.

Jag kör just nu i 1080p. Och kommer nog stanna kvar där 5-7 år till. Så målet med min bygg är futureproof som man säger.

vill att den ska klara sig på high/ultra runt 5 år eller något sånt. Så kanske mitt bygge är lite overkill men Om jag kan komma undan billigare varför inte?

GPU som jag tänkte fixa är amd kortet 9070.

Som sagt söker efter något bra. Dator som kan klara sig nåra år framåt som är nice pris.

Valde just den chassin då den hade ingen fönster och inga rgb och sånt. Är ej intresserad av sånt. Och vill gärna ha någon chassi som är helt ok liten och inte tung. Så man får hoppas den chassin är nice.

Sen vet jag att om man har för liten chassi blir tempraturen högre och datorn låter mer.
Och det vill jag ej ha, vill gärna ha så tyst som möjligt och kyligt som möjligt. De även därför jag valde AIO istället för CPU fläkt.

Tack för all hjälp!

Här har ni länk till bygget.

https://www.inet.se/datorbygge/b1707480/pc

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av gentleman91:

Tjena!

Tänkte fixa via inet någon dator, så inget utanför. Då jag vill dom ska bygga för mig.

Jag kör just nu i 1080p. Och kommer nog stanna kvar där 5-7 år till. Så målet med min bygg är futureproof som man säger.

vill att den ska klara sig på high/ultra runt 5 år eller något sånt. Så kanske mitt bygge är lite overkill men Om jag kan komma undan billigare varför inte?

GPU som jag tänkte fixa är amd kortet 9070.

Som sagt söker efter något bra. Dator som kan klara sig nåra år framåt som är nice pris.

Valde just den chassin då den hade ingen fönster och inga rgb och sånt. Är ej intresserad av sånt. Och vill gärna ha någon chassi som är helt ok liten och inte tung. Så man får hoppas den chassin är nice.

Sen vet jag att om man har för liten chassi blir tempraturen högre och datorn låter mer.
Och det vill jag ej ha, vill gärna ha så tyst som möjligt och kyligt som möjligt. De även därför jag valde AIO istället för CPU fläkt.

Tack för all hjälp!

Här har ni länk till bygget.

https://www.inet.se/datorbygge/b1707480/pc

Gå till inlägget

Jag skulle byta till en 280 AIO, tystare och kyler bättre.
Överväg sedan vad du behöver på moderkortet A620 med Wi-Fi finns betydligt billigare, alternativt ett B650E eller B850 med PCIE 5.0 på grafikkortsplatsen, Asus-kortet du valt är B650-E och har bara PCIE 4.0, inte för att det spelar någon större roll för ett RX9070 dock, men för uppgraderingar kan det spela roll.
Sedan kan du nog klämma in en 7800X3D eller nöja dig med en 7600X CPU?
Kanske såhär?
https://www.inet.se/datorbygge/b1707626/gen91

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Fenrisulvfan:

Jag skulle byta till en 280 AIO, tystare och kyler bättre.
Överväg sedan vad du behöver på moderkortet A620 med Wi-Fi finns betydligt billigare, alternativt ett B650E eller B850 med PCIE 5.0 på grafikkortsplatsen, Asus-kortet du valt är B650-E och har bara PCIE 4.0, inte för att det spelar någon större roll för ett RX9070 dock, men för uppgraderingar kan det spela roll.
Sedan kan du nog klämma in en 7800X3D eller nöja dig med en 7600X CPU?
Kanske såhär?
https://www.inet.se/datorbygge/b1707626/gen91https://cdn.inet.se/img/tiny/forum-divider.pnghttps://www.inet.se/datorbygge/bild/b1707626/gen91

Gå till inlägget

ooooh detta ser bra ut!

Ok kör på den AIO ^_^

Okej! så du tycker jag borde ha denna cpu? Den rekomenderas hårt? och kan klara sig många år framåt?

Antar den ram minnet du la till är mer nice?

PCIE kmr nog spela roll tror jag om jag vill få bättre kort i framtiden. Så tror jag byter ut den Vilket modekort är bäst då?

Och räcker 750W?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av gentleman91:

ooooh detta ser bra ut!

Ok kör på den AIO ^_^

Okej! så du tycker jag borde ha denna cpu? Den rekomenderas hårt? och kan klara sig många år framåt?

Antar den ram minnet du la till är mer nice?

PCIE kmr nog spela roll tror jag om jag vill få bättre kort i framtiden. Så tror jag byter ut den Vilket modekort är bäst då?

Och räcker 750W?

Gå till inlägget

Extra cache med en X3D CPU är riktigt trevligt i spel, framförallt motverkar det låga dips i FPS.
Den kostar dock en del, så att uppgradera CPU'n på samma moderkort blir nog mindre relevant, annars är 9600X bara 10% snabbare än 7600X men prisskillnaden är lite större 17-18%.

Gigabyte B850M D3HP funkar, men saknar Wi-Fi, så jag skulle nog sikta på Gigabyte B850 Gaming WIFI6.
MSI-kortet har inte PCIE 5.0 och AsRock kortet har inte Wi-Fi.
ASUS Prime B850M-A WIFI funkar också bra, men det sistnämnda GB-kortet är full ATX, vilket nog passar bättre i chassit.

750W räcker till allt under Nvidia's 90-klass kort, 550W räcker till ett 9070, men du kanske vill överklocka det och ha lite marginal, samt bra rabatt på just det PSU jag föreslog.

Chieftec Vega får B+, medans "vita" varianten får bara C- enligt: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akCHL7Vhzk_EhrpIGkz8z...

Det dyrare Core GX får faktiskt bara B- i den klassificeringen.

Gällande RAM så är G.skill ungefär lika bra, (sekundära latenserna är något sämre 30-38-38 vs 30-36-36) men billigare och inte intel optimerade med XMP.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hmm tack så mycket! Ska fundera och kolla

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar