Flera gamingdatorer total budget 75k

Har 75 k budget (ink moms) att köpa gamingdatorer till jobbet. Tanken är att vi ska kunna köra lite i grupp som AW. Vad är en rimlig avvägning mellan prestanda och antal datorer?
Tar gärna tankar och tips om antal och byggen.
Min första tanke är att 6 datorer skulle vara nice. Upp till 3 v 3 i strategi spel samt att man kan kör alla spel där man är lag om 5.
Lite svårt att säga vilka spel folk kommer vilja köra. Personligen kör jag PoE 1/2, starcraft och BAR. Skärmar och sånt finns, behöver bara burkar. Är bekväm med att bygga från komponenter.
Budget inkl eller exkl moms om det gäller till jobbet?
i7 12700, 5080, 32gb - vrum vrum
Inkl moms, uppdaterade
