Flera gamingdatorer total budget 75k

Har 75 k budget (ink moms) att köpa gamingdatorer till jobbet. Tanken är att vi ska kunna köra lite i grupp som AW. Vad är en rimlig avvägning mellan prestanda och antal datorer?

Tar gärna tankar och tips om antal och byggen.

Min första tanke är att 6 datorer skulle vara nice. Upp till 3 v 3 i strategi spel samt att man kan kör alla spel där man är lag om 5.

Lite svårt att säga vilka spel folk kommer vilja köra. Personligen kör jag PoE 1/2, starcraft och BAR. Skärmar och sånt finns, behöver bara burkar. Är bekväm med att bygga från komponenter.

Budget inkl eller exkl moms om det gäller till jobbet?

Inkl moms, uppdaterade

