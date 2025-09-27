Ny dator - har ChatGPT rätt?

Jag skall skaffa en ny dator och har försökt att spec:a en med hjälp av ChatGPT. Håller ni med "honom"?

Här finns förslaget sparat i komponentkoll: https://komponentkoll.se/bygg/ztEWF

- Jag hade hellre velat ha ett Fractal Define 7 Compact Solid White chassi, men det verkar inte att få att få tag på någonstans.

- Att grafikkortvarianten är OC är för att denna var något billigare än den utan OC.

- Tanken är att 2TB SSD är en system, program, scratchdisk, 4 TB SSB är för projektfiler, bilder, mm och 12 TB är för långtidslagring/arkiv.

På min dator idag (som är alldeles för trög för det arbete jag idag gör i olika Adobe-program) har jag (sammanfattat av ChatGPT 😊):

* Processor: AMD Ryzen 7 3700X (8 kärnor, 3,6 GHz)

* RAM: 32 GB (2133 MHz, ganska långsamt för att vara DDR4)

* Grafikkort: NVIDIA GeForce GT 1030 (2 GB, väldigt instegsnivå)

* Lagring: 3,6 TB SSD (Kingston, antagligen en stor SATA SSD, inte NVMe)

Några reflektioner kring mitt användande:

* Jag använder Photoshop och InDesign mycket (båda samtidigt) och även Bridge och ibland Illustrator. I Photoshop kör jag ofta tunga (?) script som i dagsläget stoppar upp datorn lite.

* Jag har också många webb-läsarfönster öppna samtidigt och gillar att multitaska.

* Jag vill ha ett så litet chassi som möjligt, men inte såpass lite att datorn blir begränsad.

* Jag vill placera själva datorn en bit bort och bara dra en strömkabel plus gärna bara en kabel kopplad till datorn, till det bord där jag jobbar och där tangentbord (trådlöst) och skärm och mus finns.

Jag är ju en total nybörjare på datorbygge och komponenter så tänkte höra om någon av er har några tankar kring ChatGPTs förslag?