Ny dator - har ChatGPT rätt?

Medlem

Jag skall skaffa en ny dator och har försökt att spec:a en med hjälp av ChatGPT. Håller ni med "honom"?
Här finns förslaget sparat i komponentkoll: https://komponentkoll.se/bygg/ztEWF

- Jag hade hellre velat ha ett Fractal Define 7 Compact Solid White chassi, men det verkar inte att få att få tag på någonstans.
- Att grafikkortvarianten är OC är för att denna var något billigare än den utan OC.
- Tanken är att 2TB SSD är en system, program, scratchdisk, 4 TB SSB är för projektfiler, bilder, mm och 12 TB är för långtidslagring/arkiv.

På min dator idag (som är alldeles för trög för det arbete jag idag gör i olika Adobe-program) har jag (sammanfattat av ChatGPT 😊):
* Processor: AMD Ryzen 7 3700X (8 kärnor, 3,6 GHz)
* RAM: 32 GB (2133 MHz, ganska långsamt för att vara DDR4)
* Grafikkort: NVIDIA GeForce GT 1030 (2 GB, väldigt instegsnivå)
* Lagring: 3,6 TB SSD (Kingston, antagligen en stor SATA SSD, inte NVMe)

Några reflektioner kring mitt användande:
* Jag använder Photoshop och InDesign mycket (båda samtidigt) och även Bridge och ibland Illustrator. I Photoshop kör jag ofta tunga (?) script som i dagsläget stoppar upp datorn lite.
* Jag har också många webb-läsarfönster öppna samtidigt och gillar att multitaska.
* Jag vill ha ett så litet chassi som möjligt, men inte såpass lite att datorn blir begränsad.
* Jag vill placera själva datorn en bit bort och bara dra en strömkabel plus gärna bara en kabel kopplad till datorn, till det bord där jag jobbar och där tangentbord (trådlöst) och skärm och mus finns.

Jag är ju en total nybörjare på datorbygge och komponenter så tänkte höra om någon av er har några tankar kring ChatGPTs förslag?

Medlem

Inget att gnälla om datorn i sig. Men att förlägga arkiv till en enkel roterande disk som bara väntar på att krasha?. Dra ner budgeten och köp en NAS istället.

Medlem

Vad har du för budget?
Det finns inte någon GPU sparad i din länk.

Medlem
Vad har du för budget?
Det finns inte någon GPU sparad i din länk.

Där är ett 5070 tuf med i länken.

Medlem
Där är ett 5070 tuf med i länken.

Jag hade tydligen ett osparat bygge på komponentkoll som dök upp på vänster sida. Trodde inte det skulle vara kvar när jag besökte andras byggen därav min förvirring ^_^

Medlem
Inget att gnälla om datorn i sig. Men att förlägga arkiv till en enkel roterande disk som bara väntar på att krasha?. Dra ner budgeten och köp en NAS istället.

Jag har inte använt en NAS tidigare, är det komplicerat att sätta upp? Jag skulle egentligen gärna vilja ha en NAS eller dy som skulle kunna vara den fasta punkt där jag alltid har en full kopia av min dropbox (måste ha en full kopia på ngn dator så att jag då och då kan göra extra backupkopior som inte skrivs över - just-in-case).

Medlem
Vad har du för budget?
Det finns inte någon GPU sparad i din länk.

Jag har ingen fast budget - det är viktigt att datorn skall klara av när jag jobbar med bilder och att den är hyfsat "framtidssäkrad" i några år framåt, samtidigt som jag såklart inte vill lägga ned mer pengar än nödvändigt. Jag vill också gärna att datorn skall vara tyst eftersom den står i vardagsrummet.

