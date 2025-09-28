Muskampen 2025: Segraren korad!
Commodore 64 vad saknas?

Commodore 64 vad saknas?

Hej!

Hittade mitt gamla Commodore 64 från när jag var liten.
Jag hittade endast delarna på bild, tror det bara det saknas en bild kabel?
Tänkte om man kan koppla upp det till min gamla plasma tv på något sätt?
Om man kan köpa någon/några kablar?
Om det inte finna någon lösning, finns det något värde på grejerna?

Mvh

Sambon säger bildkabeln och eventuellt joystickar om du hade sådana.

Tack.
Joysticken har jag till 90% någonstans, om jag inte lyckas kastat den.

Kontrollera nätdelen om du skall testa datorn, vill minnas att de är kända för att ge sig över tid och mata ut för hög spänning så datorn friteras!

Commodoren har väl RF och komposit signal ut om jag inte minns fel där heller. Tror komposit signalen går att modifiera till Svideo kompatibel med lite kabelkopplande.

Den gamla sortens joystick kan kännas rätt clunky när man vant sig vid gamepads. En Sega Megadrive-gamepad + adapter som enkelt kan meckas ihop av ett par DB9-kontakter och ett gäng 1N4148 eller andra lättillgängliga signaldioder tycker jag funkar utmärkt. Försök inte köra utan adapter, finns risk att fördärva C64:an. Vill man kan man förstås bygga in modifikationen i handkontrollen istället för att köra med adapter.

Jepp, går att få ut RF via RCA-kontakten samt komposit eller en något off spec S-video-signal via AV-kontakten. Den senare använder ett lite udda kontaktdon, det är en 262-graders 8 pin DIN-kontakt. Att använda den vanligare 270-gradersvarianten går med våld, men man kommer paja honkontakten förr eller senare.

Här finns en del bra info.

Vilka anslutninstyper har tvn, "plasma" säger inget om vad den kan ta emot för signaltyper, har den kompositvideoingång, ev via en scart ?

Jag hittade denna kabel hemma, kommer den fungera?
Den saknar dock pin 6.
https://ilesj.wordpress.com/2012/03/30/c64-av-cable-theory-an...

Har hört och sett detta på diverse retro-kanaler på YouTube, det finns nya nätagg till c64 att köpa, det är nog rekommenderat hellre än att ta risken att förstöra maskinen.

https://retrogamestart.com/answers/replace-c64-power-supply-v...

