Stationär dator till sonen. Budget 10000 vill kunna spela fortnite.

Hej på er,

Skulle någon som har lite tid över kunna skicka in ett tips på en burk för runt 10 000 som löser fortnite (Behöver inte vara maxad graffik) och eventuella kommande spel?
Vad rekommenderar ni? Köpa lösa delar och bygga ihop själv eller köpa komplett direkt?

Extremt tacksam för hjälp!

10 000kr var lättare för några år sedan. Men något i stil med nedan delar:

https://komponentkoll.se/bygg/bpkpe

Att döma av priserna på respektive del så inser man att >10 000kr är en utmaning. 10 449kr och lite över budgeten, sorry!

plus denna för 499Kr:
https://www.inet.se/produkt/5325594/asus-prime-lc-240-a-rgb-i...

Det räcker med denna.

Thermalright Peerless Assassin 120

Absolut, det räcker med en stock-kylare:
https://komponentkoll.se/produkt/1442171 går nog hitta sådana begagnat, t.o.m skänkes.

Mitt förslag var för att det var en ovanligt prisvärd kylare just nu.

Byt ut CPU till en 7600 så landar det under 10 000

