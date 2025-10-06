Normalt med "irriterande" ljud från moderkortet?

Hej! Jag byggde ihop en ny dator för någon vecka sedan för första gången på många år och har haft lite bekymmer med "högfrekventa" ljud (tror det som kallas coil whine i folkmun) från datorn. Först var det nätaggregatet som lät och gav sig ifrån ett ljud som låter ungefär när det skrivs till en hårddisk, fast i en mer irriterande ton. Lät under idle men inte under belastning. Efter att ha bytt till ett nytt i samma modell så försvann ljudet därifrån. Problemet är att jag då upptäcker att moderkortet gör ifrån sig ett liknande ljud.

Öppnar man upp chassit på bägge sidor så låter det som att ljudet kommer bakom CPU-socketen, eller bakom CPU-kylaren. Tycker ljudet uppfattas som ett konstant elektroniskt surrande/"buzzande". Det är inte superhögt men med relativt öppet chassi och att jag ofta sitter utan hörlurar så är det tillräckligt för att göra mig mer eller mindre galen. Och ni vet hur det blir när man konstant sitter och tänker på det.

Ljudet hörs även om jag plockar ur grafikkortet och kör på det integrerade så den verkar inte vara boven i detta drama. Verkar inte höras lika mycket i BIOS. Kopplade ur fläktarna för CPU-kylaren med blocket kvar och hör fortfarande samma ljud. Googlar man runt så verkar det vara andra som upplever samma sak och att det är relaterat till VRM. Möjligt att det blir lite lägre när man stänger av C states i BIOS.

Vad som får mig att tveka på mig själv är att jag idag bytte till ett annat nytt moderkort (MSI B850 GAMING PLUS WIFI) och hör precis samma ljud. Så min fråga blir väl; är det normalt att det ska låta? Kanske bara jag som varit van med ljuddämpade chassin tidigare och att det är ett normalt arbetsljud. Eller har jag dragit på en riktig nitlott och hittat ett annat moderkort som också har bekymmer med coil whine?

/Daniel