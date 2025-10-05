Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Kommentar: Sluta skämmas och börja bygg coolt

Melding Plague

Kommentar: Sluta skämmas och börja bygg coolt

Efter veckans datorprojekt har Calle funderat över förhållandet mellan form och funktion.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

In this economy? 😅

Medlem

Jag har inget emot grönt kretskort, men fördrar svart just för de ser inte lika billigt ut.

I övrigt vill jag inte ha dekal trim i datorn som förstör kylningen eller blinkade lampor.

Min spel rigg:FD Define R4|VX 550W|i5 2500K|Corsair LP 4GBX2|Mammabräda P67 Extreme4|GTX 670 windforce|23tum u2312hm
Min gamla/HTPC:AMD 6000+|Ram 2GbX2|Radeon HD5770| XFX 450/nu XFX 550
Mitt bygge: ByggloggFri frakt INET:Fraktfritt sweclockers vid köp över 500kr

#Gilla inlägg som är bra & Använd citera/@"namn" vid snabbt svar

Medlem

Allt ska vara mörkt förutom skärmen framför en. Vill knappast ett diskotek vid sidan om när jag jobbar/spelar.

Medlem
Skrivet av Nyhet:

För många är detta en sanning som genomsyrar fler delar av livet än enkom när det kommer till teknik och hemelektronik. Det är dock just dessa kategorier som jag oftast kommit i kontakt med. Det är ingenting uttalat i reglerna men rent anekdotiskt finns det ett nedärvt tankegods, en sorts inneboende jantelag. Att prioritera utseende, estetik, design, form – det är något som barn och dumma människor gör. RGB och flärd är till för låtsasentusiaster för det är inte det som är viktigt. Allt ovan är såklart en hyperbol men det är fler än en gång jag har stött på uttalanden som går i de hjulspåren.

Gå till inlägget

Jag tror att intresset och respekten för sådant skulle vara högre OM det var ett val.
Nu är det ju inte alls så, och har inte varit det på typ 10 år eller något. Man KAN i det närmaste inte välja bort allehanda blingbling i konsumentsegmentet.

Skrivet av Nyhet:

Borta är tiden då hårdvaran enbart var för ingenjören, entusiasten och nörden

Gå till inlägget

Jag upplever att det är just det vi idag är på väg tillbaka mot i rask takt. Något slags traditionell PC håller på att helt fasas ut och blir alltmer exklusivt.

Jag upplever att hela artikeln hade passat in bättre i tidsandan för 10-15 år sedan. Jag vet inte om det är överdrivet negativt, men det är min spontana reaktion.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem

Min erfarenhet av att bygga saker är att resultatet brukar bli ungefär:

3 gånger så dyrt än vad jag beräknade det skulle kosta.’
3 gånger så lång tid att bygga än vad jag beräknade.
2 gånger så mycket prylar över på grund av att man fick testa olika, är det billiga saker som skruvar så köper jag ofta fler typer än vad jag behöver för att testa. Min tid att åka fram och tillbaka till butiken är för dyr.

Sakerna brukar dock bli bra, de används mycket. Men folk förstår inte hur lång tid det tar att bygga. Observera att jag ej pratar om montering av datorhårdvara, då man där ofta endast köper ett grafikkort, moderkort, cpu etc. Och inte mängder olika som man filar på och ser hur de passar.

Jag har med detta tröttnat på att bygga saker. Men jag är så sugen på nya snapmaker u1 color, då jag skulle kunna skriva ut ena och andra saken till datorn i olika färger. Men det skulle ta så otroligt mycket tid som jag inte har.
Och så blir det precis som det andra att folk inte förstår att det tar lång tid, säg man gör något coolt som ett sorteringslåda för usb, Sd-kort, kablar etc med mekanik. Så kommer folk säga cool grej och tro man bara slängde ihop den på en kväll.
Exempel på cool Sd-kort hållare till ens datorprylar: https://youtube.com/shorts/oxAvpJwxkhk?si=elvSTvltxsLL1A_0
Underskatta inte hur lång tid en sådan tar att bygga om man skulle göra allt inklusive CAD.

Medlem

Gick tillbaka till ett Silverstone ft02 utan fönster vid senaste uppgraderingen. har inte riktigt plats att ha ett chassi på skrivbordet och då försvinner hela grejjen.

9800x3d | Noctua NH-D15S Chromax Black | Gigabyte B650 | 64 GB G.Skill Trident Z | 3 * WD Black SN850 | Asus Prime 9070 XT | Silverstone FT02 | Seasonic 850W | Samsung Odyssey G9 49" |

Medlem

När jag fortfarande höll på att bygga min egeyn datot så brukar jag inte ha ett chassi ens. Utan det var en sladdhärva på bordet och en bordsfläkt. Överklocka sjukt bra så jag var nöjd

Processor: Motorola 68000 | Klockfrekvens: 7,09 Mhz (PAL) | Minne: 256 kB ROM / 512 kB RAM | Bussbredd: 24 bit | Joystick: Tac2 | Operativsystem: Amiga OS 1.3

