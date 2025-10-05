Kommentar: Sluta skämmas och börja bygg coolt

Min erfarenhet av att bygga saker är att resultatet brukar bli ungefär:

3 gånger så dyrt än vad jag beräknade det skulle kosta.’

3 gånger så lång tid att bygga än vad jag beräknade.

2 gånger så mycket prylar över på grund av att man fick testa olika, är det billiga saker som skruvar så köper jag ofta fler typer än vad jag behöver för att testa. Min tid att åka fram och tillbaka till butiken är för dyr.

Sakerna brukar dock bli bra, de används mycket. Men folk förstår inte hur lång tid det tar att bygga. Observera att jag ej pratar om montering av datorhårdvara, då man där ofta endast köper ett grafikkort, moderkort, cpu etc. Och inte mängder olika som man filar på och ser hur de passar.

Jag har med detta tröttnat på att bygga saker. Men jag är så sugen på nya snapmaker u1 color, då jag skulle kunna skriva ut ena och andra saken till datorn i olika färger. Men det skulle ta så otroligt mycket tid som jag inte har.

Och så blir det precis som det andra att folk inte förstår att det tar lång tid, säg man gör något coolt som ett sorteringslåda för usb, Sd-kort, kablar etc med mekanik. Så kommer folk säga cool grej och tro man bara slängde ihop den på en kväll.

Exempel på cool Sd-kort hållare till ens datorprylar: https://youtube.com/shorts/oxAvpJwxkhk?si=elvSTvltxsLL1A_0

Underskatta inte hur lång tid en sådan tar att bygga om man skulle göra allt inklusive CAD.