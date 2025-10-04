Externa grafikkort har varit en grej sedan början av 2010-talet när Thunderbolt 2 släpptes. De blev relativt populära i en första våg några år senare när Thunderbolt 3 kom, den första versionen som använder USB Type-C. Populariteten minskade sedan, men de senaste åren har de återigen börjat dyka upp.

Idag kan eGPU, som det också kallas, anslutas antingen via ett externt chassi med PCI-Expresskontakt eller i form av en komplett produkt där en grafikkrets avsedd för kraftfulla bärbara datorer placeras i ett betydligt mindre skal. De ansluts oftast med Thunderbolt 4, men nu har även Thunderbolt 5 börjat komma. Men det finns en konkurrerande anslutningsteknik kallad Oculink, som har hängt med i flera år.

Oculink står för Optical-Copper Link och ansluter PCI-Express-tillbehör på längre avstånd än en riser-kabel klarar. Tekniken arbetar på en djupare nivå än Thunderbolt och behöver inte översätta signaler mellan olika protokoll. Det gör att anslutna tillbehör kan utnyttja hela den teoretiska bandbredden, vilket även leder till högre prestanda.

Tydliga resultat

Youtube-kanalen Try Some Tech har testat hur stor prestandaskillnaden blir i tolv olika spel för ett Geforce RTX 5070 Ti när det ansluts direkt på moderkortet, via Thunderbolt 5 eller via Oculink.

Resultaten talar sitt tydliga språk: Oculink ger högre spelprestanda. Störst är skillnaden i Spider Man: Miles Morales där direktanslutning ger 185 bilder per sekund medan Oculink ger 162 och Thunderbolt 5 bara 126. Även God of War, Clair Obscur och Red Dead Redemption 2 visar stora skillnader mellan de två typerna av extern anslutning.

I spel som Cyberpunk 2077, Indiana Jones och Ghost of Tsushima är skillnaden betydligt mindre, men Thunderbolt 5 är i genomsnitt 13–14 procent långsammare än Oculink.

Thunderbolt 5-anslutningen uppvisar också en tendens att ge avsevärt lägre 1%-FPS, över 30 procent gentemot direktanslutning i flera spel. Värst är God of War där bottennivån var 30 bilder per sekund, mot ett genomsnitt på 85 och lägstanivå via Oculink och direktanslutning på 82 respektive 87 bilder per sekund.

Det enda kruxet med Oculink är att få persondatorer har en Oculink-kontakt, och den som har en ledig PCI-Expresskortplats i en stationär dator kan så klart lika gärna placera grafikkortet direkt i den.