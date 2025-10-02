"Det är viktigare med prestanda än estetik" är i många communities och grupper en allmänt vedertagen sanning. Genom åren har jag ackumulerat mycket tid i diksussioner med dels okända på internet och både kunder och vänner gällande datorkomponenter. En gemensam nämnare har ofta varit svårigheten att erkänna både för sig själv och andra att ibland vill man ha något bara för att det ser ball ut.

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Den vedertagna sanningen

För många är detta en sanning som genomsyrar fler delar av livet än enkom när det kommer till teknik och hemelektronik. Det är dock just dessa kategorier som jag oftast kommit i kontakt med. Det är ingenting uttalat i reglerna men rent anekdotiskt finns det ett nedärvt tankegods, en sorts inneboende jantelag. Att prioritera utseende, estetik, design, form – det är något som barn och dumma människor gör. RGB och flärd är till för låtsasentusiaster för det är inte det som är viktigt. Allt ovan är såklart en hyperbol men det är fler än en gång jag har stött på uttalanden som går i de hjulspåren.

Borta är tiden då hårdvaran enbart var för ingenjören, entusiasten och nörden

För mig är datorhobbyn lika mycket av en estetisk hobby som något annat. Halva nöjet med ett nytt bygge är tillfredsställelsen och stoltheten jag känner när man får till en perfekt ljussättning i chassit. Det är också anledningen till stor del varför jag för ett par år sedan gav mig in i custom vattenkylningshobbyn. Efter mycket research skulle jag köpa vattenblock för processorn och valde mellan de vi kan kalla märke A och märke E. Märke A var både billigare och bättre men såg ut som skit i jämförelse med märke E som var väldigt läckert. Det rätta valet enligt den kollektiva sanningen var att köpa märke A men jag köpte det snyggare och dyrare märke E. Mitt syfte var inte maximal prestanda, mitt syfte var datorn skulle vara snygg, om bättre prestanda kom på köpet var det en välkommen bonus.

En komplex balans

I TikTok och kortformatets tidevarv blir ju dock balansen komplex mellan dum konsumtionshets, clout chasing och att gilla dekadenta datorbyggen. Som i princip alla andra hobbys och i modern kultur generellt berörs även vår tidigare ganska nischade hobby av samtiden. En samtid som präglas av en sorts intensiv och aggressiv motreaktion till återhållsamheten och vettet.

På samma vis som de som föredrar funktion över form inte per automatik är lika torftiga som puritanska kalvinister är inte heller de sätter estetik först per automatik lurade småbarn eller depraverade online-svindlare.

Det är inte jättesvårt att förstå varför motsatsförhållandet mellan dessa två värderingar också uppstår. När datorn enkom betraktades som ett arbetsredskap är det naturligt att hobbyister även förhåller sig till maskinen med ett mekaniskt tankesätt.

Under min livstid har vi gått från ganska enkla utsmyckningar i form av katoder och hemmasnickrade lösningar för den som var modig till att du idag färgmatchar ditt system i ett akvariechassi med en OLED-display på din kylare. Borta är tiden då hårdvaran enbart var för ingenjören, entusiasten och nörden. Den estetiska biten är idag en lika stor hobby och värdesätts av delar av communityn minst lika mycket som maximal pang per peng.

Så känner du igen mig i hur jag resonerar så är det lika bra att släppa skammen, släppa ut sin inre solkung och inreda ditt bygge som om det vore slottet i Versailles. Det finns fler än ett sätt att utföra sitt huvudintresse och även om det är datorer vi pratar om är människan inte binär.