Efter sommarens Prime Day är det nu dags för Amazons höstrea, med det funktionella namnet Prime Deal Days. Mellan 7 och 8 oktober fylls Amazon.se återigen med tusentals erbjudanden för alla Prime-medlemmar.

Är du inte redan medlem i Amazon Prime kan du prova på prenumerationstjänsten gratis i 30 dagar. I medlemskapet ingår fri frakt samt strömningstjänsten Prime Video, speltjänsten Prime Gaming och exklusiva erbjudanden.

► Testa Amazon Prime kostnadsfritt i 30 dagar (annonslänk)

Vi samlar de bästa erbjudandena i Dagens fynd

Scrolla sida upp och ner på Amazons sajt eller få tillgång till de bästa fynden i en prydlig lista på SweClockers? Tycker du att det senare alternativet låter praktiskt rekommenderar vi att du håller koll på Dagens fynd. Där samlar vi medlemmarnas bästa tips från forumet, med fokus på hårdvara förstås.

Prime Deal Days drar igång vid midnatt den 7 oktober och pågår till och med den 8 oktober. En del erbjudanden är tillgängliga hela rean, medan andra är tidsbegränsade och tar slut snabbt. Det kan därför vara smart att kika in i fyndtråden ofta.

Lägg länkarna nedan på minnet och glöm inte att tipsa i forumet om du hittar något erbjudande som du tror kan glädja andra medlemmar!

► Prime Deal Days på SweClockers

► Tipsa i forumet

