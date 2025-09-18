Discord bekräftar att företaget har utsatts för ett intrång och personuppgifter har läckt. Intrånget skedde hos en underleverantör som sköter supportärenden åt företaget, och hackarna har kommit över uppgifter om användare som har varit i kontakt med supporten. De har inte haft tillgång till någon data hos själva Discord, och användare som aldrig har varit i kontakt med supporten har inte fått några uppgifter stulna.

Företaget skriver att hackarna har kommit över uppgifter som användarnamn, smeknamn på Discord, mejladresser, eventuella kontaktuppgifter som användarna har delat med supporten, metadata om betalningar (som fyra sista siffrorna från betalkort och vilka köp de har gjort), IP-adresser, lagrade supportchatter och intern dokumentation.

Hackarna har dessutom kommit över ett litet antal uppladdade bilder på användares pass, körkort och andra ID-kort. De kommer från användare som har försökt bekräfta sin ålder med Discords automatiska system men fått avslag och sedan har överklagat.

Discord har informerat drabbade användare, polisanmält intrånget och anlitat en tredjepartsfirma för att genomföra en grundlig genomsyn av säkerheten i alla system.