Valve har släppt augustis siffror från Steam Hardware Survey, med flera intressanta observationer.

På grafikkortssidan har 8 GB grafikminne länge varit vanligast, och så fortsätter det, men andelen har sjunkit med över en procent på en månad. Även andelen som har 6, 8, 10 eller 12 GB har sjunkit, medan andelen med 16, 24 eller 32 GB har ökat. Grafikkort med 16 GB grafikminne utgör nu 7,52 procent av Steam-användarna, fjärde plats efter 12 GB (18,99 procent) och 6 GB (10,4 procent).

Processorer med åtta kärnor fortsätter att växa och om trenden fortsätter kommer de snart passera sexkärniga processorer och bli vanligast bland Steam-spelarna. AMD fortsätter öka och ligger nu på 41,31 procent, mot 58,61 procent för Intel. Den genomsnittliga klockfrekvensen på AMD-processorer är också betydligt högre – vanligast är 3,7 GHz eller högre, följt av 3,3–3,69 GHz. På Intel-sidan är 2,3–2,69 GHz vanligast, följt av 3,3–3,69 GHz.

Statistiken avslöjar vidare att andelen Mac-användare som har en Mac med Apple Silicon-systemkrets har nått 81,5 procent, medan 15,42 procent klamrar sig fast vid sina gamla Intel-baserade maskiner.

En indikation på att Statcounters uppmätta marknadsandel för Windows 7 på nära tio procent kanske inte riktigt stämmer är att den gamla Windows-versionen ligger på 0,07 procent i Steams statistik, med 66,08 procent för Windows 11 och 33,74 procent för ett snabbt sjunkande Windows 10.