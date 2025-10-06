Problem med strömledande komponenter

Jag har problem med att mina komponenter är strömledande.(Videos längre ner)

Jag upptäckte problemet när jag kraschade i vissa spel. (PUBG är värst av det jag har testat, det är helt ospelbart, men andra spel kraschar också. Men.vissa spel funkar, BF6 betan kunde jag tex spela över 25 timmar utan problem)

Jag började med att kolla temperaturer och såg då att de var lite höga och upptäckte att fläktarna på topp radiatorn i chassit inte snurrade.

Testade då fläktarna en och en utanför chassit och de funkade felfritt. Testade då alla seriekopplade (så som de sitter i chassit) och de funkade fortfarande felfritt så jag monterade allt igen i chassit och då snurrade de inte längre. Efter att ha tagit ut fläktarna och monterat om flera gånger så märkte jag att de slutar snurra när jag skruvar fast radiatorn. (Video längre ner) Jag fortsatte felsöka och fick ibland lite "gnistor" när jag skruvade på topp radiatorn, så jag misstänkte att det var någon ström i chassit (inte första gången...)

Jag testade att hålla i chassit med en hand och andra handen på elementet och kände konstant ström.

Jag märkte även att det kändes olika beroende på vart i datorn jag petade. Det kändes mer på chassit/radiatorerna än om jag petade på nätagget)

Så jag lånade en multimeter av en kompis och mätte strömmen. Tyvärr har jag ingen aning om hur man använder den men efter att ha rådfrågat kompisarna i discord som inte heller har någon aning så kom vi fram till att ställa in den såhär

Då hoppade den mellan ungefär 0.35 och -0.35(volt?).

Jag tog ut nätagget ur chassit och testade det i ett jordat uttag och då visade inte multimetern någonting. Så jag köpte en lång jordad skarvsladd till datorhörnan och trodde att problemet skulle vara löst, men nej. Nu är inte nätagget strömledande längre men resten av datorn är fortfarande strömledande och fläktarna på topp radiatorn snurrar inte om radiatorn sitter monterad i chassit. Om jag lossar radiatorn och låter den "hänga" så hoppar fläktarna igång direkt. Det skiljer väldigt mycket i värdena beroende på om toppradiatorn är fastskruvad eller bara hänger där (se videos)

Jag har precis haft hela datorn isärplockad och undersökt sladdar och kontakter osv men jag kunde inte se något fel.

Jag börjar få slut på idéer så förslag på saker att testa uppskattas. Inlägget blev lite rörigt så fråga gärna om något är oklart, kan säkert ha glömt något.

Specs finns i signaturen.

Tack i förväg 😊

Här kommer lite videos:

Mäter olika punkter med multimetern när toppradiatorn sitter fast. Fläktarna på toppradiatorn snurrar inte här. https://youtube.com/shorts/nLvdE-VDdjE

Video på när jag mäter olika punkter medans radiatorn "hänger löst". Här snurrar fläktarna.

https://youtube.com/shorts/0WfeP0WB56s

Mäter bara nätagget i ojordat uttag

https://youtube.com/shorts/zzC2WbyJ9h8

Mäter bara nätagget i jordat uttag

https://youtube.com/shorts/HP36ErpjPa0

Gnistor när jag skruvar fast toppradiatorn

https://youtube.com/shorts/ucBqtM048rY

https://youtube.com/shorts/T3H7lq2s4Uk

Fläktarna stannar när jag skruvar dit radiatorn

https://youtube.com/shorts/_9oReoBRPvk

Edit: sista länken fixad