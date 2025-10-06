CPU : 12900KS GPU : 3090 Strix OC RAM : G.Skill 32GB 6600MHz 34-40-40-105SSD : 2st SN850 1TB Bildskärm 1: Strix PG279Q 1440p@165Hz G-SYNC Bildskärm 2: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Bildskärm 3: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Vattenkylning CPU,GPU och RAM, 3*360 rad
Problem med strömledande komponenter
Pirum
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Visa signatur
[1] Ryzen 5800X | 5500XT | Kingston A2000 | Lenovo G24-10 144Hz [2] Ryzen 5700G | RX 480 | WD Blue SN550 [3] Ryzen 5600G | Kingston A2000 [4] Ryzen 3600 | GT 740 | 850 EVO [5] Ryzen 3600 | Geforce 405 | 850 EVO (alla är i bruk)
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Visa signatur
[1] Ryzen 5800X | 5500XT | Kingston A2000 | Lenovo G24-10 144Hz [2] Ryzen 5700G | RX 480 | WD Blue SN550 [3] Ryzen 5600G | Kingston A2000 [4] Ryzen 3600 | GT 740 | 850 EVO [5] Ryzen 3600 | Geforce 405 | 850 EVO (alla är i bruk)
Visa signatur
[1] Ryzen 5800X | 5500XT | Kingston A2000 | Lenovo G24-10 144Hz [2] Ryzen 5700G | RX 480 | WD Blue SN550 [3] Ryzen 5600G | Kingston A2000 [4] Ryzen 3600 | GT 740 | 850 EVO [5] Ryzen 3600 | Geforce 405 | 850 EVO (alla är i bruk)
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Mithos
Medlem ★
●
Visa signatur
| R7 5700x3D | be quiet! Dark Rock 4 Pro | Gigabyte X570 Aorus Elite | Kingston 2x16GB @ 3200mhz cl16 |
| Asus ProArt RTX 4070 Ti Super | Kingston NVMe 512GB + 1TB + 2TB | Corsair RM750 | Fractal Design Meshify C |
── 1984 was meant as a warning, not an instructional manual ────────────────────────────────────
KAD
Medlem ★
●
ztenlund
Medlem ★
●
Drally
Medlem ★
●