Problem med strömledande komponenter

Problem med strömledande komponenter

Jag har problem med att mina komponenter är strömledande.(Videos längre ner)

Jag upptäckte problemet när jag kraschade i vissa spel. (PUBG är värst av det jag har testat, det är helt ospelbart, men andra spel kraschar också. Men.vissa spel funkar, BF6 betan kunde jag tex spela över 25 timmar utan problem)
Jag började med att kolla temperaturer och såg då att de var lite höga och upptäckte att fläktarna på topp radiatorn i chassit inte snurrade.
Testade då fläktarna en och en utanför chassit och de funkade felfritt. Testade då alla seriekopplade (så som de sitter i chassit) och de funkade fortfarande felfritt så jag monterade allt igen i chassit och då snurrade de inte längre. Efter att ha tagit ut fläktarna och monterat om flera gånger så märkte jag att de slutar snurra när jag skruvar fast radiatorn. (Video längre ner) Jag fortsatte felsöka och fick ibland lite "gnistor" när jag skruvade på topp radiatorn, så jag misstänkte att det var någon ström i chassit (inte första gången...)
Jag testade att hålla i chassit med en hand och andra handen på elementet och kände konstant ström.
Jag märkte även att det kändes olika beroende på vart i datorn jag petade. Det kändes mer på chassit/radiatorerna än om jag petade på nätagget)
Så jag lånade en multimeter av en kompis och mätte strömmen. Tyvärr har jag ingen aning om hur man använder den men efter att ha rådfrågat kompisarna i discord som inte heller har någon aning så kom vi fram till att ställa in den såhär

Då hoppade den mellan ungefär 0.35 och -0.35(volt?).
Jag tog ut nätagget ur chassit och testade det i ett jordat uttag och då visade inte multimetern någonting. Så jag köpte en lång jordad skarvsladd till datorhörnan och trodde att problemet skulle vara löst, men nej. Nu är inte nätagget strömledande längre men resten av datorn är fortfarande strömledande och fläktarna på topp radiatorn snurrar inte om radiatorn sitter monterad i chassit. Om jag lossar radiatorn och låter den "hänga" så hoppar fläktarna igång direkt. Det skiljer väldigt mycket i värdena beroende på om toppradiatorn är fastskruvad eller bara hänger där (se videos)

Jag har precis haft hela datorn isärplockad och undersökt sladdar och kontakter osv men jag kunde inte se något fel.
Jag börjar få slut på idéer så förslag på saker att testa uppskattas. Inlägget blev lite rörigt så fråga gärna om något är oklart, kan säkert ha glömt något.
Specs finns i signaturen.

Tack i förväg 😊

Här kommer lite videos:

Mäter olika punkter med multimetern när toppradiatorn sitter fast. Fläktarna på toppradiatorn snurrar inte här. https://youtube.com/shorts/nLvdE-VDdjE

Video på när jag mäter olika punkter medans radiatorn "hänger löst". Här snurrar fläktarna.
https://youtube.com/shorts/0WfeP0WB56s

Mäter bara nätagget i ojordat uttag
https://youtube.com/shorts/zzC2WbyJ9h8

Mäter bara nätagget i jordat uttag
https://youtube.com/shorts/HP36ErpjPa0

Gnistor när jag skruvar fast toppradiatorn
https://youtube.com/shorts/ucBqtM048rY
https://youtube.com/shorts/T3H7lq2s4Uk

Fläktarna stannar när jag skruvar dit radiatorn
https://youtube.com/shorts/_9oReoBRPvk

Edit: sista länken fixad

CPU : 12900KS GPU : 3090 Strix OC RAM : G.Skill 32GB 6600MHz 34-40-40-105SSD : 2st SN850 1TB Bildskärm 1: Strix PG279Q 1440p@165Hz G-SYNC Bildskärm 2: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Bildskärm 3: Asus VG27AQ 27" 1440p@165Hz Vattenkylning CPU,GPU och RAM, 3*360 rad

Har du jordfelsbrytare i kåken? Vill inte riktigt rekommendera att du mäter AC mot element eller något alls egentligen, men de där blixtrande skruvarna var intressanta.

ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave

Har du jordfelsbrytare i kåken? Vill inte riktigt rekommendera att du mäter AC mot element eller något alls egentligen, men de där blixtrande skruvarna var intressanta.

Bor i lägenhet, såhär ser mitt proppskåp ut

Bor i lägenhet, såhär ser mitt proppskåp ut
Du har ingen jordfelsbrytare vad jag ser.

Tittade även på dina videos och det verkar som du har krypströmar pga någon anledning.

Själva elementen behöver inte vara jordade korrekt ,beroende på inkommande rörstamm. Så dessa är kanske inte helt korrekta som mätpunkt.

Om du kan, har du tillgång till jordat uttag i typ badrum/kök?

Koppla ihop allt och mät mot radiatorn igen

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Låt en elektriker titta på det där.

JJ2 Multiplayer
JJ2 ZStats

[1] Ryzen 5800X | 5500XT | Kingston A2000 | Lenovo G24-10 144Hz [2] Ryzen 5700G | RX 480 | WD Blue SN550 [3] Ryzen 5600G | Kingston A2000 [4] Ryzen 3600 | GT 740 | 850 EVO [5] Ryzen 3600 | Geforce 405 | 850 EVO (alla är i bruk)

Låt en elektriker titta på det där.

En elektriker jobbar inte mot svagström/datorer dock...iaf inte i normalfall

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Jag har jordade uttag i köket. De 2 första filmerna är när datorn är kopplad via jordad skarvsladd från köket.
För lite jämförelse så såg det ur såhär när jag mätte i ojordat uttag vid datorhörnan:
https://youtube.com/shorts/7qzkWYyWCZs

En elektriker jobbar inte mot svagström/datorer dock...iaf inte i normalfall

Nä, men det kan mycket väl vara något fel på övrig elinstallation. Om det är det så kan det bli tråkigt. Så jag råder TS att ta dit en elektriker.

JJ2 Multiplayer
JJ2 ZStats

[1] Ryzen 5800X | 5500XT | Kingston A2000 | Lenovo G24-10 144Hz [2] Ryzen 5700G | RX 480 | WD Blue SN550 [3] Ryzen 5600G | Kingston A2000 [4] Ryzen 3600 | GT 740 | 850 EVO [5] Ryzen 3600 | Geforce 405 | 850 EVO (alla är i bruk)

Nä, men det kan mycket väl vara något fel på övrig elinstallation. Om det är det så kan det bli tråkigt. Så jag råder TS att ta dit en elektriker.

Låter väl kanske inte som någon dum idé, men jag har ingen aning om vad jag behöver för hjälp. Vad vill jag ha gjort, någon typ av besiktning?

Låter väl kanske inte som någon dum idé, men jag har ingen aning om vad jag behöver för hjälp. Vad vill jag ha gjort, någon typ av besiktning?

Beskriv vad som händer med datorn så kommer de troligen ha minst två idéer.

JJ2 Multiplayer
JJ2 ZStats

[1] Ryzen 5800X | 5500XT | Kingston A2000 | Lenovo G24-10 144Hz [2] Ryzen 5700G | RX 480 | WD Blue SN550 [3] Ryzen 5600G | Kingston A2000 [4] Ryzen 3600 | GT 740 | 850 EVO [5] Ryzen 3600 | Geforce 405 | 850 EVO (alla är i bruk)

Beskriv vad som händer med datorn så kommer de troligen ha minst två idéer.

Han bor väl i lägenhet och är det hyresrätt så får värden stå för det.

Men felet kan mycket väl vara i datorn

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Jag har jordade uttag i köket. De 2 första filmerna är när datorn är kopplad via jordad skarvsladd från köket.
För lite jämförelse så såg det ur såhär när jag mätte i ojordat uttag vid datorhörnan:
https://youtube.com/shorts/7qzkWYyWCZs

Rent spontant känns det som klämd/skadad kabel för typ rgb eller något eller något annat i radiatorn

Skulle du kunna koppla ur radiatorns slangar och se om mätningen är detsamma?

Koppla ur pump/fläkt/rgb

Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop

Kontroller så att det inte är moderkortet som ger ström till chassit.
Kontrollera alla moderkortsinstanser så ingen sitter där det inte borde sitta någon.

| R7 5700x3D | be quiet! Dark Rock 4 Pro | Gigabyte X570 Aorus Elite | Kingston 2x16GB @ 3200mhz cl16 |
| Asus ProArt RTX 4070 Ti Super | Kingston NVMe 512GB + 1TB + 2TB | Corsair RM750 | Fractal Design Meshify C |
── 1984 was meant as a warning, not an instructional manual ────────────────────────────────────

Rent spontant känns det som klämd/skadad kabel för typ rgb eller något eller något annat i radiatorn

Detta. Radiatorn verkar ha +12 V potential när den inte är fastskruvad. När den skruvas fast börjar den leda ström tillbaka till jord genom chassit och spänningen över fläktarna sjunker till nära noll eftersom kortslutningen genom radiatorn har mycket lägre resistans. Fläktarna stannar.

Radiatorn borde vara jordad, inte kopplad till +12 V.

Jag hade bytt kylningen. Men det kan förstås finnas någon lös kabel med +12V som sitter med kontakt i radiatorn eller i övriga komponenter kopplad mot den. Typ fläktarna.

Rent spontant känns det som klämd/skadad kabel för typ rgb eller något eller något annat i radiatorn

Skulle du kunna koppla ur radiatorns slangar och se om mätningen är detsamma?

Koppla ur pump/fläkt/rgb

Mäter ju +12 V DC i andra videon i början om man tar hänsyn till att det är svarta proben på datorn. Det talar onekligen mer för ett problem i datorn än elinstallationen, såvida lägenheten inte är en bil.

Börja utesluta det som går, fläktar, pump osv som föreslogs innan.
Moderkortet är skruvat i standoffs så det inte kommer i kontakt med chassit direkt? Du har inte tappat någon skruv bakom moderkortet när det skruvades dit så det kommer i kontakt med något? Gå igenom alla kopplingar som är anslutna från PSU och se till så att dom sitter ordentligt.

