Samsung Q7FA QLED 50" - Prisvärd?

Jag ska hjälpa mina föräldrar i 75-årsåldern att köpa en ny tv. De har inte haft smart tv förut och tanken är att köpa en och hänga på väggen i deras vardagsrum. Det kan vara ganska ljust i rummet pga balkong och stora fönster längs vardagsrummet. Väggen som de tänkt ha tvn på är inte så stor, så jag tror att 50" är så stort det kan bli (120cm i bredd).

Prisbilden är att det är OK uppåt 10k men inte värt att lägga extra om de inte kommer märka någon skillnad tänker jag.

Jag hittade följande från Samsung, är den prisvärd?

https://www.samsung.com/se/tvs/qled-tv/q7f-50-inch-qled-4k-sm...

Känns konstigt att den släpptes i mars 2025 och nästan direkt gick ned på halva priset enligt prisjakt, eller oroar jag mig i onödan?

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14591205#statistics

Tack på förhand för hjälpen!