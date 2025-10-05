Samsung Q7FA QLED 50" - Prisvärd?

Jag ska hjälpa mina föräldrar i 75-årsåldern att köpa en ny tv. De har inte haft smart tv förut och tanken är att köpa en och hänga på väggen i deras vardagsrum. Det kan vara ganska ljust i rummet pga balkong och stora fönster längs vardagsrummet. Väggen som de tänkt ha tvn på är inte så stor, så jag tror att 50" är så stort det kan bli (120cm i bredd).
Q7FA-serien ersätter den tidigare Q60-serien och är alltså steget ovanför basklass. Den har inget särskilt eller extra, bara steget bättre än det enklaste. Vilket kan räcka med tanke att om förra TV:n inte var smart var den nog rätt gammal. Om den fungerade okey i det rummet kommer även modern TV av enklare sort förmodligen fungera bättre eftersom det hänt en del med ljusstyrkan.
Om du vill ta klivet upp i nivå är det Samsung The Frame eller Q7/QN7-serien som ger mer ljusstyrka och kapacitet.
Priserna varierar hela tiden och reor och kampanjer på 50% är inget ovanligt. Mest att de som har koll undviker att köpa en TV för lanseringspriset eftersom det brukar sjunka uppemot 50% förr eller senare.
De håller på att flytta, så tanken var att byta ut TVn i samma svep. Den gamla TVn är nog 10-12 år gammal och var inget särskilt så det mesta är nog en uppgradering. Viktigast är nog att försöka få mest värde för pengarna de faktiskt lägger och att de inte får problem pga ljusinsläppet som jag förväntar mig är mycket mer i nya lägenheten än i nuvarande (går väl dock i och för sig att lösa med t.ex. gardiner etc vid behov).
Samsung som märke är absolut inget krav utan det var mest att jag såg en stor rabatt på den när jag sökte på 50" tv 😅
LG OLED minns jag brukade vara bra och har själv en sony bravia från 2017 som jag varit nöjd med, så finns annat märke som är mer prisvärt så är det såklart intressant, och särskilt om det innebär att de hamnar snäppet ovanför och inte i basutbudet (om det nu är möjligt på 10k budget).
@Burte: Jag har tagit upp det så många gånger nu men vi kör igen : "Prisvärt" "Mest för pengarna" och alla liknande fyndorienterade tankesätt om en schysst deal fungerar inte särskilt bra på TV-apparater eftersom priserna hela tiden varierar med så mycket som 50 procent, precis som du märkt. Man måste då hela tiden sätta priset i relation till något annat.
En TV som är rabatterad 50 procent är inte särskilt "mycket för pengarna" om det är fel TV för ens behov. Då är det ju fel TV för rätt pris. Så TV-guiderna går igenom vilka modeller som har något mer att ge för ett rum som är ljusare och vilka som inte har det. Q7FA och Q60-serien har minimalt av extra resurser för ett ljusare rum. Du kan köpa sämre lämpade (men inte nödvändigtvis billigare) TV och du kan välja bättre lämpade modeller som ofta är dyrare men kanske inte så värst mycket dyrare. Eller väldigt mycket dyrare denna vecka, fast kanske inte nästa vecka. Alla svar är helt beroende på prisläget för stunden.