Hjälp med felsökning av stationär dator - startar ej

Hej

Första gången jag postar.

Köpte en monsterdator förra året för första gången. Inte haft något strul fram tills igår då ingenting fungerade när jag försökte väcka datorn ur sleepmode.

Varken tangentbord , mus eller skärm fungerade.

Jag tröck igång datorn via knapp på chassit men ingenting annat fungerade.

Efter omstart precis när man trycker igång datorn lyser Vram lampan gult i ca 10 sec, sen släckt den och CPU lampan tänds rött i ca 10 sec följt av att den också släcks och VGA lampan tänds i vitt ljus och förblir så tills jag stänger av den. Och under hela tiden har jag inget annat som fungerar. Tanjentbordet, musen och skärmarna är alltid döda.

Vad är problemet?

Jag har testat standard saker som att dra ut alla kablar ur usb, kolla om alla strömkablar sitter åt och rätt.

Tagit ur grafikkortet för att se om jag kan få igång skärmen via moderkortet.

Gjort rent.

Bytt kablar.

Tagit ur ram minnen ett i taget.

Börjar tappa hoppet.

AMD Ryzen 7 7800X3D Tray

MSI RTX 4090 VENTUS 3X E OC 24GB

CM TD500 MESH V2 Black

CM ML360L Core ARGB Komplett Edition

Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MT

32GB

Kingston FURY Renegade PCIe M.2 2TB

ASUS X670E-PLUS TUF WIFI D5 moderkort

Corsair RMe Series, RM1000, Gold, new