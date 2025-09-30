Asus Kinachef Tony Yu är något av en influerare, känd som ”Farbror Tony” på kinesiska sociala medier som Bilibili. I en ny video visar han upp vad som förmodligen är företagets mest udda produkt någonsin: Ett grafikkort tillverkat nästan helt i guld.

Kortet kan sägas bygga vidare på idéerna i ROG Astral RTX 5090 Golden Dhabab, men där det kortet – som redan kostar över 100 000 kronor – innehåller 6,5 gram guld smälter Tony Yu och hans assistent ner 5 kilo guld för den här unika skapelsen. Först plockar de isär ett vanligt ROG Astral 5090D för att skapa gjutformer av de olika komponenterna, och fyller sedan dessa med det smälta guldet.

När allt är ihopsatt igen har de ett kort som väger in på 7,6 kg och bör ha riktigt bra förmåga att leda bort värme från grafikkretsen, om den lyckliga ägaren väljer att faktiskt använda det och inte ställer ut det som ett prydnadsföremål.

Kortet var först tänkt att säljas på auktion, men en privat samlare lade ett bud som Asus inte kunde tacka nej till och det är alltså redan sålt. Med tanke på att enbart guldet är värt över fem miljoner kronor lär priset ha varit en bra bit över det.