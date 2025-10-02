Microsoft har i många år försökt förmå användare att logga in på Windows med ett Microsoft-konto. De senaste åren har det blivit allt krångligare att välja att aktivera systemet med enbart ett lokalt konto. Fram tills nu har det ändå varit möjligt med kommandon som oobe\bypassnro och start ms-chx:localonly, men det blir det snart ändring på.

I ett blogginlägg publicerat under måndagen skriver företaget att alla kända metoder för att aktivera Windows med lokalt konto har tagits bort i de nya Insider-byggena av Windows 11, 26120.6772 (för 24H2) och 26220.6772 (för 25H2).

Local-only commands removal: We are removing known mechanisms for creating a local account in the Windows Setup experience (OOBE). While these mechanisms were often used to bypass Microsoft account setup, they also inadvertently skip critical setup screens, potentially causing users to exit OOBE with a device that is not fully configured for use. Users will need to complete OOBE with internet and a Microsoft account, to ensure device is setup correctly.

Windows Latest har testat att ladda ned en ISO och installera en färsk kopia av 26120.6772, och bekräftar att det inte längre går att ta sig runt kravet på Microsoft-konto under aktiveringen.

Sajten påpekar att Microsoft inte hindrar användare att byta till ett lokalt konto när aktiveringen är klar och alla grundinställningar därmed är gjorda.