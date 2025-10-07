Vad räcker för Obsidian?

TLDR: Vad behövs för (Obsidan) utan lagg?

Min fru lessnade på sin Samsung Galaxy Tab S5e och köpte nytt under Black Friday förra året. Jag har använt Obsidan på den för att skriva träningsdagböcker samt slösurfa när jag inte känner för att starta min laptop.

Framtill för en vecka sedan har den fungerat utmärkt, men nu laggar den som satan och surfar jag i DuckDuckGo med inte ens ett dussin flickar kan jag oftast inte ens växla app. Imorse kraschade Samsung UI två gånger. Tredje gången blev det hård omstart. Det här går inte längre.

Lenovo Idea Tab ser bra ut. Lite oklart om den omfattas av EU:s regler som gäller från 2025-06-01. Den är presenterad i slutet av 2025-05. Den finns med 4 GB/128 GB samt 8 GB/256 GB.

Vad har ni för förslag? Max 3000 kr. Jag tror att jag måste ha minst 64 GB.