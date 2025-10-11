Bank som kan utfärda fullmakt, hanterar kontanter och automatiskt betalar e-fakturor

Vilka banker kan erbjuda fullmakt till närstående, kontantinsättningar i bankomat och godkänna e-fakturor automatiskt?

Skandiabanken kan utfärda fullmakt. Jag kan inte hantera allt såsom betalkort eller teckna autogiro och e-faktura. Däremot kan jag göra manuella betalningar, se och godkänna e-fakturor samt överföra pengar. Loggar alltså in med mitt BankID.

Skandiabanken i egenskap av Internetbank hanterar inte kontanter och det ska därför inte gå att sätta in kontanter på bankomat.

I Skandiabanken kan jag välja att godkänna e-fakturor automatiskt vilket jag föredrar framför autogiro då jag kan stoppa enskilda fakturor utan att missa godkänna. Dessutom vill jag ha fakturaspecifikation i min Internetbank.

Länsförsäkringar kan inte erbjuda fullmakt alls för Internetbank. Behöver komma in på kontor för allt. Helt värdelöst. Vi trodde det skulle räcka med komma in för fullmakt men jag får ingen möjlighet att sköta Internetbanken.

Länsförsäkringar tar dock emot kontanter i bankomat.

Länsförsäkringar kräver att jag godkänner e-fakturor och det går inte kombinera med autogiro.

Vi kommer gå tillbaka från Länsförsäkringar till Skandiabanken men undrar om det finns fler alternativ? Någon som erbjuder allt?