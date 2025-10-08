I en video där Mark Cerny talar med Sonys Jack Huynh presenterat AMD några av de nyheter som kommer ingå i nästa generation av grafik­arkitekturen RDNA, förmodligen kallad RDNA 5. Att AMD presenterade nyheterna tillsammans med Sony pekar på att de även lär dyka upp i Playstation 6 vad det lider.

Det handlar om tre nya tekniker som tillsammans ska höja prestandan och göra kretsarna bättre anpassade för hur moderna spel är uppbyggda och renderas, med fokus på AI och ray tracing.

Neural Arrays kallar AMD en ny samling beräknings­enheter för maskininlärning som är mycket mer tätt sammanlänkade än idag. Dessa ska göra att de kommande grafikkretsarna kan arbeta effektivare med tunga maskininlärnings­uppgifter. Det ska snabba upp så kallad neural rendering, det vill säga AI-baserad bildrute­generering.

Radiance Cores är nya ray tracing-kärnor optimerade för både vanlig ray tracing och path tracing. De frigör shader-enheter som istället kan fokusera på resten av scenen, med högre bildhastighet och mer detaljerad grafik som följd.

Universal Compression, slutligen, är en teknik som innebär att grafikkretsen komprimerar så mycket data som möjligt, vilket kraftigt minskar kravet på minnesbandbredden och möjliggör högre prestanda.