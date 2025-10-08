Under torsdagen avtäckte Intel officiellt de nya processorfamiljerna Panther Lake (Core Ultra 300) och Clearwater Forest (Xeon 6 Plus) i samband med att pressen bjöds in till den nya fabriken Fab 52 i Arizona.

En del av presentationen handlade om Intels grafikkretsar, som företaget trots det nya samarbetet med Nvidia ska fortsätta utveckla. Panther Lake använder en ny arkitektur med Xe3-kärnor, upp till 12 stycken i toppmodellen. Enligt företaget ger Xe3-kärnorna Panther Lake över 50 procent högre grafikprestanda än Lunar Lake.

Företaget påpekar samtidigt att Xe3 inte är den tredje generationen av Arc, kodnamn Celestial, utan en uppgraderad version av Battlemage. Panther Lake kommer därför klassas som en del av Battlemage-familjen.

När kommer Celestial då? Jo, i nästa generation av arkitekturen, Xe3P. Dessa kommer ingå i ”nästa Arc-generation”, vilket kan tolkas som kommande fristående grafikkort eller nya systemkretsar med integrerad grafik. Enligt Videocardz jobbar Intel på en serie kretsar som ska utmana AMD:s Strix Halo och kallas Nova Lake-AX, som kan vara först ut med Xe3P.