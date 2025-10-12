RTX 3070Ti GPU + Seasonic 600W Titanium PSU + Noctua NH-U12A CPU Kylare

Halloj!

Dags att sälja av lite saker då jag uppgraderat lite!

Jag köpte sakerna nytt så det finns kvitto på allt! Det är väldigt bra skick på sakerna då jag kört välventilerat och städat! Jag är ganska säker på att jag har sparat alla tillbehör men kommer att dubbelkolla detta innan eventuell affär om ni vill vara säkra på att få en viss komponent!

Noctua NH-U12A CPU Kylare, köpt på Amazon 1/7-23 --- prisidé 600 riksdaler?

Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro 8GB, köpt på Webhallen 12/8-21 --- prisidé 2000 riksdaler?

Seasonic Prime 600W Titanium Fläktlös, köpt på Inet 25/5-18 vilket innebär garanti kvar till 25/5-30 (12 år garanti) --- prisidé 500 riksdaler?

Allt har fungerat utan minsta bekymmer öht, och de har varit monterade tillsammans!

Finns i Malmö och vid bud prioriterar jag avhämtning, skall det skickas mot fraktkostnad tar jag inget ansvar vid fraktskador!

Väljer att accepetera vilket bud som helst eller inga alls, Ha en fortsatt trevlig helg ...

Mvh

Iceglow

Vill ni se fler bilder bara fråga så fixar jag detta!

