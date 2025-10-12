Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AOC 27” gamingskärm. 165hz 1ms 2560 x 1440

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

AOC 27” gamingskärm. 165hz 1ms 2560 x 1440

AOC 27” Q27G2S

Skärmstorlek 27 tum
Upplösning 2560 × 1440 (QHD)
Paneltyp IPS
Uppdateringsfrekvens 165 Hz
Responstid 1 ms

Köptes in 2023/11/10.
Nypris 3590:-

Fullt fungerande, inga problem.

Säljes då min gaminglaptop blev defekt igår och har ingen användning av resten av min gamingutrustning. (Se mina andra annonser för att komma till laptopen)

Fraktas eller hämtas i stockholmsområdet (Tullinge).

Högsta bud vinner.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Börjar med 1000 + frakt

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar