AOC 27” gamingskärm. 165hz 1ms 2560 x 1440

Jojeboi
Medlem
●
AOC 27” Q27G2S
Skärmstorlek 27 tum
Upplösning 2560 × 1440 (QHD)
Paneltyp IPS
Uppdateringsfrekvens 165 Hz
Responstid 1 ms
Köptes in 2023/11/10.
Nypris 3590:-
Fullt fungerande, inga problem.
Säljes då min gaminglaptop blev defekt igår och har ingen användning av resten av min gamingutrustning. (Se mina andra annonser för att komma till laptopen)
Fraktas eller hämtas i stockholmsområdet (Tullinge).
Högsta bud vinner.
Börjar med 1000 + frakt
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.