AOC 27” gamingskärm. 165hz 1ms 2560 x 1440

AOC 27” Q27G2S

Skärmstorlek 27 tum

Upplösning 2560 × 1440 (QHD)

Paneltyp IPS

Uppdateringsfrekvens 165 Hz

Responstid 1 ms

Köptes in 2023/11/10.

Nypris 3590:-

Fullt fungerande, inga problem.

Säljes då min gaminglaptop blev defekt igår och har ingen användning av resten av min gamingutrustning. (Se mina andra annonser för att komma till laptopen)

Fraktas eller hämtas i stockholmsområdet (Tullinge).

Högsta bud vinner.

