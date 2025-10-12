Asus ROG Strix 1070 8GB, Fidelio X2, Blue snowball iCE

Hej, jag vill sälja 3 saker. Allt funkar som det ska och det finns inga skavanker eller repor.
1. Asus ROG Strix 1070 8GB - 600kr. https://www.inet.se/produkt/5400074/asus-geforce-gtx-1070-8gb...
2. Philips X2 Fidelio - 400 kr. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4388967
3. Blue snowball ice mikrofon. 300kr https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=166706
Allt får plockas upp vid odenplan.
Bjuder 500:- på 1070. Kan hämta redan imorgon.
hämtar 1070 imorgon 550:-
