Asus ROG Strix 1070 8GB, Fidelio X2, Blue snowball iCE

Hej, jag vill sälja 3 saker. Allt funkar som det ska och det finns inga skavanker eller repor.

1. Asus ROG Strix 1070 8GB - 600kr. https://www.inet.se/produkt/5400074/asus-geforce-gtx-1070-8gb...

2. Philips X2 Fidelio - 400 kr. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4388967

3. Blue snowball ice mikrofon. 300kr https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=166706

Allt får plockas upp vid odenplan.

