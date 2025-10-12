Kingston Fury 128GB (4x32GB) DDR4 3200MHz CL 16 Beast

Säljer dessa minnen då jag inte länge använder dom. Har körts i en server i ca ett och ett halft år och fungerat felfritt.

https://www.inet.se/produkt/5303942/kingston-fury-128gb-4x32g...

Säljer helst alla i ett helt paket och kommer prioritera det. Kan hämtas mellan Hässleholm / Lund då jag pendlar vissa dagar och vi kan säkert hitta ett datum, eller så skickas dom såklart, köparen betalar frakten. Har ej kvar orginalpaketet men har antistatiska påsar och kommer packa dom där efter!

Börjar på 1000kr, buda på!

