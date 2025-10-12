Asus bygge 5600x, 4060 etc

leverbrock
Hej!
Jag säljer en mycket fin dator med mestadels Asus komponenter.
Asus Rog Strix B550-F
Ryzen 5600x
ROG Ryujin 240 AIO kylare med display
Asus 4060 dual oc
Corsair 16Gb 3200Mhz
Fractal Meshify 2 med tillhörande fläktar
EVGA 650 GQ Gold +
Tror det är en 500Gb Samsung 980 Pro eller någon liknande (jag kan behålla denna om ni har egen disk.)
Tänkte ett utgångspris på 4500kr
Jag säljer till vem jag vill eller inte alls etc.
Kan skickas väl packad om så önskas men jag tar inte ansvar för postens hantering.
