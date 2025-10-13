Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

PS5 Pro Disc, Edge, Pulse Elite Bytes mot speldator

PS5 Pro Disc, Edge, Pulse Elite Bytes mot speldator

PlayStation 5 Pro med skivläsare.

En Edge handkontroll, en original handkontroll, Pulse Elite headset samt Battlefield 6 medföljer.

Nypris,
Konsol 10.000kr
Edge kontroll 2500kr
Skivläsare 1500kr
Pulse Elite headset 1600kr

Totalt ca 16.000kr.

Kartong finns till allt, även kvitton. Tillbehör såsom kablar medföljer. Kan även bytas mot speldator, kan lägga pengar emellan. Inget säljs separat. Skickas givetvis mot förskott, gissar på frakt runt 200kr.

Krav vid byte, minst 4070Ti / 5060Ti
Kan som sagt även lägga pengar emellan.

Hälsningar Dennis.

Läs hela annonsen här

Citera för en pris ettan lös!

5000+ frakt för PS5an

