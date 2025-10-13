PS5 Pro Disc, Edge, Pulse Elite Bytes mot speldator

ettanlös
Citera för en pris ettan lös!
PlayStation 5 Pro med skivläsare.
En Edge handkontroll, en original handkontroll, Pulse Elite headset samt Battlefield 6 medföljer.
Nypris,
Konsol 10.000kr
Edge kontroll 2500kr
Skivläsare 1500kr
Pulse Elite headset 1600kr
Totalt ca 16.000kr.
Kartong finns till allt, även kvitton. Tillbehör såsom kablar medföljer. Kan även bytas mot speldator, kan lägga pengar emellan. Inget säljs separat. Skickas givetvis mot förskott, gissar på frakt runt 200kr.
Krav vid byte, minst 4070Ti / 5060Ti
Kan som sagt även lägga pengar emellan.
Hälsningar Dennis.
Citera för en pris ettan lös!
5000+ frakt för PS5an
