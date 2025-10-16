Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Nu ska det avgöras – följ Slaget live på söndag!

1
Melding Plague

Nu ska det avgöras – följ Slaget live på söndag!

Klockan 18 på söndag möts SweClockers och FZ i Battlefield 6. Inte missa!

Medlem

Skulle vara intressant och få veta vilka direktiv som gavs inför "profilbilderna" skulle fotas Ser ut som båda precis när bilden tas, klämmer ut en brun korv

/car2ns

Medlem
Citat:

Motståndet då? Team FZ intar slagfältet med 32 spelare som säkerligen redan plöjt ner en arbetsvecka var på att spela Battlefield 6.

Antyder ni att fz's medlemmar är arbetslösa? Gillar ert sätt att kasta skugga 👌👌 Let the trash talk begin!

Intel i7 10700KF (Noctua NH-D15) | Asus RADEON RX 7900 XTX TUF | 32 GB DDR4 HyperX Fury | Corsair RM1000X | Zalman Z9 Iceberg MS | Arch Linux, Win11

Medlem

Jag tänkte att jag inte skulle köpa BF6 så lät bli att svara på mailet som kom. Men, det är ju faktiskt ett rätt bra BF igen vilket känns roligt... så jag köpte det visst ändå

Huvudriggen är en Gigabyte Aorus Xtreme | 96gb DDR5 6000 | Ryzen 9950X3D | 5090
Utöver det är det för många datorer, boxar och servar för att lista :P

Medlem

Detta blir kul! Står redo som reserv!

AMD Ryzen 5 7600X - ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI - Asus ROG 5080 Astral - Corsair Vengeance 32 GB 6000 MHz CL30 - WD Black SN850X 1TB - Crucial P310 1TB - Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - NZXT C1200 - Antec Flux - Hitscan Hyperlight - Keychron K2 HE Wireless - Fosi Audio K5 Pro Gaming - Beyerdynamic DT 990

Bussovi_ by XHI

Heja FZ!

Halo kompis!

Medlem
Skrivet av Bussović:

Heja FZ!

Bann!!!!

Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA

1
