Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Samsung Galaxy Tab S10 Lite + Case

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Samsung Galaxy Tab S10 Lite + Case

Hej,

Säljer min Tab S10 Lite Wifi 128GB. Nyskick, endast upplockad och provad. Kvitto, kartong och ett case medföljer.

Skickar gärna fler bilder om så önskas.
Hämtas i Örebro eller skickas

Mvh

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Chassi: Phanteks P500A Moderkort: ASRock B650M HDV/M.2-.
Processor: Ryzen 7 7800X3D -RAM: G.Skill 6000MHz CL30 -
Nätaggregat: Evga Supernova G2 1300W Grafikkort: EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra -.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar