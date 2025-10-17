Ny build, rimliga specs/komponenter?

https://komponentkoll.se/bygg/WgbFu

Landar på 31701 allt från inet så det blir 1 kvitto för bolaget.

Nått jag borde byta ut? Det ända jag funderat på är PNY 5080 (ej OC), borde man köpa ett 5070 ti, några tusen hit och dit spelar ingen större roll egentligen dock.

240mm top-mountad (blåsa ut)

120mm noctua blåser ut bak

Tänker jag kör på inkluderade fläktarna för chassit och byta ut om jag känner att det behövs.

Finns fan headers för allt, tänker köra på "aio" 1 sladd till cpu_fan headern

Ram är med i MOBO testade listan

m2 disk ej med i MOBO testade listan men antar att det kommer funka i m2 pci-e gen 5 slotten.

PSU har A- här https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K...

Kanske lägger till 2 SATA diskar senare.