iPhone 16, blandade frågor.

Nu har det blivit dags att byta till en nyare iPhone modell. Sitter i skrivande stund med en iPhone XR från 2018, men funderar på en iPhone 16 alternativt på en iPhone 16e. Har även ett Comviq abonnemang till den nuvarande iPhone XR, och betalar idag 129 kr i månaden för 8GB surf. Har även sneglat lite på Hallon, men dom verkar inte ha dessa modellerna. Dock surfar man till 95% på hemmanätverket och använder Whatsapp. Tanken är att den gamla iPhone XR skall endast användas till att surfa med, och att skicka sms eller ringa samtal skall göras från den nya iPhone mobilen. Själv har jag även en Pixel 9 för 359 kr i månaden och 8Gb surf. Dock dyker det upp lite frågor:

Kan jag flytta över mitt nuvarande SIM-kort till den nya mobilen, och fortfarande endast surfa med den gamla?

Fungerar det att skaffa ett e-SIM till den nya mobilen?

Behöver jag ha ett SIM-kort i den gamla mobilen om jag bara skall surfa?

Skall man satsa på en iPhone 16 eller en iPhone 16e? Vad är skillnaden?

Någon som har Hallon och kan berätta fördelar / nackdelar?

Skall man behålla Comviq?

Blir det billigare att ha flera abonnemang ihop?