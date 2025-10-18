Försöker ersätta mus med en ring

Intressant koncept, men svårt att tänka mig att det blir en ny standard på bred front, speciellt eftersom man måste ha rätt storlek och anpassa sina rörelser.

Om man ska ta på den för att flytta pekaren så har man väldigt lite yta samt att tummen är ganska grov. Ska man röra hela handen känns det som att det är för bökigt för att flytta muspekaren.

Känns som att det är en krånglig produkt när någon annan ska använda datorn.