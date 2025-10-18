Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Försöker ersätta mus med en ring

1
Melding Plague

Försöker ersätta mus med en ring

Prolo Ring kallas det nya styrdonet som kombinerar en liten styrplatta och gester.

Medlem

Intressant koncept, men svårt att tänka mig att det blir en ny standard på bred front, speciellt eftersom man måste ha rätt storlek och anpassa sina rörelser.

Om man ska ta på den för att flytta pekaren så har man väldigt lite yta samt att tummen är ganska grov. Ska man röra hela handen känns det som att det är för bökigt för att flytta muspekaren.

Känns som att det är en krånglig produkt när någon annan ska använda datorn.

Medlem

Äntligen kan man lira CS med fingerpistoler.

Medlem

Hur bra funkar den om man behöver klia sig med handen?

Medlem

Jag ser inget behov av den vid datorn, men funderar lite på användning med smarta glasögon.
Nu skulle smarta glasögon kunna använda ögonspårning, men jag ser lite coolhet i att man pekar på något, gör vissa rörelser och något händer. Om det är så praktisk är tveksamt, men det ser lite coolt ut.
Jag tänker t.ex. att man står i en butik och pekar på en grej och man får produktbeskrivning, pris både i butik och utanför.. Varför detta nu inte hade gått med bara ögonspårning?

Nå bra att det forskas på lite alternativ, ofta finns det många misslyckad för en lyckad uppfinning

Medlem

Försöker föreställa mig mig touchpad i storleken 1x1 cm och med väldigt hög känslighet. Sen inser jag att jag inte ska backa den här kickstarten.

Hedersmedlem

Jag kan tänka mig att det kan vara ett vettigt komplement till en mus. Tänk när man ska flytta muspekaren ihop med att man skriver eller liknande.

Medlem

Kanske bra vid RSI?

Som exempel styr jag ibland muspekaren med tangentbordet (håller inne J och kör med wasd) det är praktiskt att slippa släppa tangentbordet och flytta till musen.

Medlem
Du tänker så. Jag tänker däremot ifall man skulle kunna använda detta koncept till mobiltelefonen istället där knappar och styrdon fattas. Mobiltelefonen är ju trots allt den mest använda datorn folk har i dagens läge, och få en sån här tum-pekare torde vara en straight up upgrade från... ingenting i dagens läge.

Medlem
Missförstår jag dig, eller i vilket scenario skulle tumme-på-liten-pekfinger-touchpad trumfa tummar-på-stor-touchskärm?

Jag blir alltid sugen på Kickstarters som denna, jag tycker många gånger det är drygt att behöva använda musen, men har svårt att se att man skulle kunna vara lika effektiv med denna lilla touchpad jämfört med en mus.

Medlem
Ringkonceptet har visats och testat tidigare inom MR sammanhang.
Men Meta bla har ju nått armband istället som som utvecklar.
Jag tror ringen är en redan testad och delvis avfärdat koncept.
Dom som backar detta backar nått som redan är inaktuellt.

Medlem
Då övervakar och ser din arbetsgivare det, likaså när du sitter och pillar navelludd 😂

Medlem
Nja, jag tänker mer att man kan nog lätt komma åt den oavsiktligt och den verkar lite knölig att släppa snabbt, för att exempelvis rädda en kaffekopp att falla från bordet m.m, men det går kanske att ordna så att den släpper från fingret genom att skaka eller nåt.

