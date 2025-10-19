Gammeldatorn har havererat så behöver nya saker

hejsan, min gamla trotjänare som består av ett x99 mobo och dubbla xeon cpu har gått härdan så får lov att ta mig i kragen och förnya mig, kommer behålla mitt asrock intel arc a750 samt 850w nätagg och nvme diskar så det jag behöver är mobo, cpu och minne.

tänkte att intel cpu är bra då det är ett intel gpu så passar dom bra ihop samma orsak till moderkortet att det är samma märke som gpu så borde det passa bra ihop men om nån här som har bättre kunskap om modernare saker har andra förslag som är bättre är det jag har satt ihop är det välkommet, datorn är en familje dator för allt möjligt och det spelas lite då och då lite olika spel men inga krav på super fart eller grafik, penga messigt vill jag ligga ugefär där jag ligger nu men om det finns bättre saker för samma peng är ju det bra, norton i bilden är inget jag valt utan de följer med gratis så bortse ifrån det