Andra windows-versionen bootar ej

Tjena!

Jag kör två windows, en för privat och en för när jag jobbar. Ingen skillnad på version/image utan bara två olika installationer och har gjort det i några år nu och fungerat fint men nu har jag problem att boota den andra versionen efter att jag nyligen bytt dator.

Jag flyttade över M2 och SSDs ifrån gamla datorn till nya, installerade om windows och allt verkade bra.

Nästa dag när jag bootade datorn och valde att starta den andra windows versionen som jag jobbar på så lyckas den inte boota utan får direkt en skärm som säger "0xc000000e".

"Recovery

Your PC/Device needs to be repaired

A required device isn't connected or can't be accessed.

Error code: 0xc000000e

You'll need to use recovery tools. If you don't have any installation media (like a disc or

USB device), contact your PC administrator or PC/Device manufacturer."

Vad som är konstigt är att första installationen för windows fungerar att boota utan problem.

Något jag har lagt märke till är också att när jag installerar andra versionen av windows så händer något konstigt efter första gången datorn ska reboota under installationen, dem hamnar i en konstant reboot loop och slutar med att man får stänga av den och sen när den är igång igen så får man välja den rätt windows i bootmanager så fortsätter den installationen som vanligt. Vilket är en indikation på att något inte verkar rätt.

Hursomhelst, man kan genomföra installationen och allt verkar normalt men som tidigare nämnt, när du väl startar om datorn så hamnar man i skärmen med error-meddelandet om man väljer den andra versionen av windows i listan när man bootar.

Vad jag har prövat hittills:

Ladda ned windows på nytt med media creation tool för USB-stickan. Installerat om båda windows Testat ha Windows 11 och Windows 10 installerat Fullständigt raderat alla partitioner på båda diskarna för att tvinga den att göra en ny bootmanager (eller vad du kallar det) Försökt fixa problemet i recovery tools, vilket leder till att den felsöker och försöker fixa men slutar i "couldn't repair your PC". Kollat på youtube med samma boot error code där man använder kommandoprompten för att köra en del kommandon så som,

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /RebuildBCD

osv.

Lyckades boota jobb-windows igen efter det men efter restart så fungerade det inte igen. Inga som helst problem med första windows.

Någon som har en aning om vad det här kan bero på och vad man behöver göra?