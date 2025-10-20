Snabbkoll: Hörlurar eller högtalare?

Nästan alltid högtalare. Hörlurar får mina öron att svettas och producera vax i enorma kvantiteter, och att använda hörlurar är ett väldigt bra sätt att förstöra hörseln på sikt, för ljudtrycket blir väldigt högt även med "låg" volym. Jag tycker synd om alla dessa stackare som dagligen gradvis förstör sin hörsel genom att använda hörlurar av olika slag.

Det mesta av ljudet från datorn är tal i olika former. Det blir mycket Youtube, och där främst olika humorproduktioner eller sansade informativa saker inom teknik, språkvetenskap, astronomi/kosmologi/astrofysik, och båtliv. Och ljud från en del spel. Alltid på en respektfullt låg volym.

Jag använder bara hörlurar om jag aktivt lyssnar på musik, alltså om jag känner att jag vill lyssna på en viss låt vid ett visst tillfälle och vill ha den fulla dynamiken. Men det handlar om kanske 2-3 låtar per vecka, så kanske en kvart lyssningstid per vecka med hörlurar.

Framför jobbdatorn kan jag ibland ha på hörlurar för att lyssna på framför allt poddar om jag ska göra mer repetitiva och enkla saker under en längre period. Men då sätter jag volymen så lågt att jag bara precis hör, för att minimera skadeverkningarna.

När jag inte är hemma eller på jobbet, använder jag aldrig hörlurar. Har aldrig gjort. Kommer aldrig att göra.