Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Snabbkoll: Hörlurar eller högtalare?

1 2
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Snabbkoll: Hörlurar eller högtalare?

Hur lyssnar du oftast på musik, spel eller film framför hemmadatorn?

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Musik/Youtube på datorn = Hörlurar

Musik/Film på TVn = Högtalare

Youtube på TVn = TV högtalaren

Senast redigerat
Visa signatur

AMD 5800x3d | ASUS x570 | Samsung SSD EVO 850 500GB | Corsair 32GB (2x8GB) 3600Mhz | Noctua NH-D15 | ASUS TUF OC 4090 | Fractal design R6 | Corsair RM1000X | LG UltraGear 27GL850 x2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Blir nästan uteslutande hörlurar till musik på veckodagarna men dom gånger jag är ensam på helgerna så varierar jag. Om jag stirrar på tuben eller liknande så är det 50/50 mellan lurar och högtalare.

Visa signatur

MLG Lurker

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Oftast högtalare för spel, hörlurar för musik och video. Hörlurar ger bättre ljud och inlevelse, men högtalare är bekvämare för långa sessioner.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Zippeer:

Musik/Youtube på datorn = Hörlurar

Musik/Film på TVn = Högtalare

Gå till inlägget

Samma här.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

100% högtalare då jag avskyr den fysiska känslan mot/i örat som lurar och snäckor ger. Sen tar inte hörseln lika mycket stryk och grannarna får höra bra musik med. Win-win!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nästan alltid högtalare. Hörlurar får mina öron att svettas och producera vax i enorma kvantiteter, och att använda hörlurar är ett väldigt bra sätt att förstöra hörseln på sikt, för ljudtrycket blir väldigt högt även med "låg" volym. Jag tycker synd om alla dessa stackare som dagligen gradvis förstör sin hörsel genom att använda hörlurar av olika slag.

Det mesta av ljudet från datorn är tal i olika former. Det blir mycket Youtube, och där främst olika humorproduktioner eller sansade informativa saker inom teknik, språkvetenskap, astronomi/kosmologi/astrofysik, och båtliv. Och ljud från en del spel. Alltid på en respektfullt låg volym.

Jag använder bara hörlurar om jag aktivt lyssnar på musik, alltså om jag känner att jag vill lyssna på en viss låt vid ett visst tillfälle och vill ha den fulla dynamiken. Men det handlar om kanske 2-3 låtar per vecka, så kanske en kvart lyssningstid per vecka med hörlurar.

Framför jobbdatorn kan jag ibland ha på hörlurar för att lyssna på framför allt poddar om jag ska göra mer repetitiva och enkla saker under en längre period. Men då sätter jag volymen så lågt att jag bara precis hör, för att minimera skadeverkningarna.

När jag inte är hemma eller på jobbet, använder jag aldrig hörlurar. Har aldrig gjort. Kommer aldrig att göra.

Senast redigerat
Visa signatur

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Varierar helt på diverse olika faktorer, bl.a. tid på dagen, hur jag känner för stunden, typ av media, situation/kontext osv.

Brukar nog oftast lyssna med högtalare, men jag byter ändå ganska flitigt fram och tillbaka.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

helst högtalare pga att jag hatar att öronen täcks över och det läggs tryck på tinningen.. men nu när man har småbarn och spelar sent på kvällen så behöver man tyvärr köra hörlurar.

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Använder bara hörlurar när jag inte är hemma. Lyssnar annars enbart via högtalare/studiomonitorer. Mest naturligt så tycker jag, även om det kan upplevas att man hör mer detalj med hörlurar.

Visa signatur

We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Youtube | Spotify Playlists | Soft | Rapp | Rytm | Kött | Kalas |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Alltid hörlurar, inte haft högtalare till datorn på väldigt länge.

Någon enstaka gång att jag kör ljud via huvud skärmens högtalare men är mer om man ska visa något för någon bredvid en.

Visa signatur

here we go!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bor i lyhörd lägenhet. Hörlurar är ett måste.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är billigare och tar inte lika mycket plats med hörlurar men jag föredrar helst att lyssna på musik från ett par ordentliga högtalare om möjligt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Både och. Lurarna används mest på kvällen för att inte störa grannarna.

Visa signatur

Galleriet: Dynamic Black Chassi: Lian-Li O11 Dynamic & custom loop CPU: AMD Ryzen 5600X RAM: GSkill Trident Z 32GB Moderkort: Gigabyte X570S Auros Master GPU: EVGA RTX 3080 XC3 SSD: Samsung 970 EVO 500GB PSU: Seasonic PX850

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Haft högtalare senaste 10 åren typ. Kör nu två stycken kali lp6 v2 xlr med en usb dac. Kör rode usb mic. Inte använt hörlurar hemma sedan dess. Ute är det inear samsung buds 3 pro.
Jobb är buds eller jabra evolve2 75.

Visa signatur

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Använder bara hörlurar när jag spelar med vänner. Kör högtalar annars på mitt 5.1.2 sourround system.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har både hörlurar(Atmos) och högtalare(5.1) till datorn.

Visa signatur

FD pop air xl svartt// ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) II + Corsair 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 Vengeance RGB RT Svart// Ryzen 7 5700X 4.8 GHz + Corsair iCUE H100i RGB PRO XT// Acer Nitro+ RX 9070XT OC// AOC CU34G2XP// Win11 på wd_black WD_BLACK SN7100 NVMe 2TB// Corsair RM1000e (2025) ATX 3.1 // Corsair Gaming MM700 RGB Extended Mouse Pad// Corsair Gaming ST100 Hörlursstativ med RGB// Corsair Dark Core RGB PRO Wireless // Google pixel 8 Pro// Corsair Virtuoso RGB XT// Laptop Asus TUF A15 2024

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Förut var det högtalare, men för ett par år sen blev jag plötsligt en audiofil-wannabe och köpte således några hifi-lurar. Så nu är det bara hörlurar. Tycker att upplevelsen blir mer uppslukande när jag lyssnar på musik. TV och spelande blir det mest högtalarna.

Visa signatur

CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Rejält ljudsystem till både dator och hemmabio 95% av tiden. Ljudet ska man känna i hela kroppen, inte bara öronen.

Visa signatur

Spel/multimedia burk: ASUS Prime B660-Plus D4. PNY CS2140 M.2 NVMe Gen 4 500GB. Kingston Fury 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz. Intel Core i3 12100F 3.3 GHz 12MB. DeepCool AG400. PowerColor Radeon RX 6600 8GB Fighter. DeepCool PK650D 650W. Kolink Observatory HF Mesh. Skärmar: 2x MSI 27CQ6F, 1x AOC modell äldre "27. Ljud: Yamaha 5.1 förstärkare. XTZ 93:22 frontar, Eltax Monitor III bak, Dynavoice Challenger 15" CSB-V15 subwoofer. Hörlurar: Audio Technica ATH-M50x och Sennheiser Accentum.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det var många år sedan sist jag använde högtalare till datorn, har blivit "gaming" hörlurar av olika slag. Mest för att inte störa familjen.

Men efter denna artikel och kommentarer blev jag nyfiken på vad ni som använder högtalare till datorn använder för något? När jag sitter vid datorn är det för det mesta spel, och jag tror inte jag kommer få ut det jag vill/behöver av ett par stereo högtalare för det (rätta mig om jag har fel) och ett surroundsystem av något slag är i skrivande stund inte möjligt.

Visa signatur

Fractal Design North White Mesh
AMD Ryzen7 7800x3D
32GB DDR5
Arctic Cooling Freezer II 240mm
MSI GeForce RTX 4080 Super

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Beror på vad man ska ha det till som sagt så mitt svar är...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av fille182:

Det var många år sedan sist jag använde högtalare till datorn, har blivit "gaming" hörlurar av olika slag. Mest för att inte störa familjen.

Men efter denna artikel och kommentarer blev jag nyfiken på vad ni som använder högtalare till datorn använder för något? När jag sitter vid datorn är det för det mesta spel, och jag tror inte jag kommer få ut det jag vill/behöver av ett par stereo högtalare för det (rätta mig om jag har fel) och ett surroundsystem av något slag är i skrivande stund inte möjligt.

Gå till inlägget

Jag har nåt enkelt från Logitech eller liknande. En central "baslåda" och två stereosatelliter. Behövs inget avancerat. Som sagt, de få gånger jag vill lyssna på musik och få den fulla dynamiken, då använder jag hörlurar.

Visa signatur

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Föredrar högtalare av bekvämlighetsskäl. Jag har bara en gitarrförstärkare som högtalare till datorn och den duger fint. Vad gäller hörlurar så blir jag lite av en snobb där inte vad som helst duger.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Någon som kan tipsa om några bra studio högtalare som funkar bra till allt ink att spela gitarr igenom?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Beror på tid på dygnet.
Högtalare 55/45 lurar ungefär sådär..

Visa signatur

42? Seven and a half million years and all you can come up with is 42?!
► FD Define R4 | Win11Pro | R7-5800X | PA 120SE | ROG STRIX B550-F GAMING | CMN32GX4M2Z4600C18 | 4070 Ti | AX750 | Asus VG27WQ | HP Z27n |► Realme GT Master |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Alla som använder högtalare för musik måste antingen ha kasst ljud eller inte bo i lägenhet (alternativt befinner sig i öppen väånad konflikt med grannarna):P Det är en av de stora nedsidorna med att bo i lgh, visst går det att spela musik på högtalarna eller njuta av filmen med bombastiskt ljud, men då får det ske i korta stunder dagtid om man inte har lyxen att bo i något nybygge där ljudisolering fanns med i tankarna när man ritade byggnaden.

Visa signatur

..:: trickeh2k ::..
Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

100% lurar framför datorn. Har inte ens högtalare.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av sredder:

Någon som kan tipsa om några bra studio högtalare som funkar bra till allt ink att spela gitarr igenom?

Gå till inlägget

Jag har ett par Adam Audio T5V kopplade via ett Focusrite Scarlett 2i2 interface till datorn. Mycket nöjd hittillls.

Visa signatur

"I maintain nonetheless that a yin-yang dualism can be overcome. With sufficient enlightenment we can give substance to any distinction: mind without body, north without south, pleasure without pain. Remember, enlightenment is a function of willpower, not of physical strength." - Chairman Sheng-ji Yang, Essays on Mind and Matter

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Primärt högtalare, men om jag inte vill störa resten av familjen (datorn står i vardagsrum), så hörlurar, eller om jag lyssnar på någon podcast eller nått när jag jobbar eller spelar.

har ett par Edifier E3350 högtalare, räcker långt för mig, och ett par Sennheiser Accentum BT hörlurar när jag inte vill bli störd, behöver aktiv Noise canceling, så de funkar bra.

Skulle gärna ha lite bättre högtalare, men har inte plats med något mer än satelliter på skrivbordet, så får klara mig.

Visa signatur

|Dator: | Phantek P400S | Ryzen 5900X | X570 Aorus Elite | RTX 3080 Ventus OC | Corsair 64gb DDR4 | x2 970 EVO 1Tb | Corsair HX 850i | AC Liquid Freezer II 280 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Om jag är ensam hemma och klockan är mellan 8 - 21: Högtalare
Annars hörlurar

Visa signatur

Phanteks XT Pro Silent | Phanteks PH-TC14PE | Seasonic Core GX V2 850W | Asus Prime X370 Pro | Ryzen 9 5950X | Corsair 32GB 3600 MT/s | ASRock RX 9070 XT Steel Legend 16GB | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB

Redigera
Citera flera Citera
1 2
Skriv svar