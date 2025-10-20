Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Billig Kylpasta kan fräta på CPU och kylare

Melding Plague

Billig Kylpasta kan fräta på CPU och kylare

Användare av SGT-4 rapporterar om korrosion, odör och huvudvärk.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Fifan vad arg man hade blivit. Undrar om företaget kommer ersätta kunder som har fått sina cpu'er sabbade.

Medlem

Låter som ett kanonbra alternativ till Johnnys senap som jag kör nu, kanske till och med luktar bättre efter ett tag?

Visa signatur

Jag tar jobbet med mig hem, i form av Tinitus.

Medlem

167 köpare som i snitt har satt 4,5 i betyg... Tyvärr vet man inte längre om såna recensioner är köpta, tumregeln är alltid att det bör vara 1000-2000 recensioner för att det ska anses vara riktiga människor som recenserat. Den siffran kanske kommer bli högre framöver.

Medlem
Skrivet av Nbwu:

Låter som ett kanonbra alternativ till Johnnys senap som jag kör nu, kanske till och med luktar bättre efter ett tag?

Guacamole ska det vara!

Medlem
Skrivet av KplSteiner:

167 köpare som i snitt har satt 4,5 i betyg... Tyvärr vet man inte längre om såna recensioner är köpta, tumregeln är alltid att det bör vara 1000-2000 recensioner för att det ska anses vara riktiga människor som recenserat. Den siffran kanske kommer bli högre framöver.

Eller så ser man till att köpa från välrenommerade märken från seriösa (helst svenska) butiker.

Visa signatur

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Medlem

Går det inte lika bra med tandkräm?
Den fräter inte och luktar bättre....

Medlem

Det är sånt här som inte framkommer vid recensioner. En produkt kan vara hur bra och prisvärd som helst i början men när sånna här problem dyker upp efter en tids användning förändras ju allt.

Medlem
Skrivet av Sarato:

Eller så ser man till att köpa från välrenommerade märken från seriösa (helst svenska) butiker.

Recensionsbombning eller diverse köpta recensioner är även ett problem på svenska sidor, även om transparensen generellt är bättre.

Medlem

Problemet med "reviews" idag är att det är så jäkla lätt att göra fejk/egna konton och dumpa upp allt enkelt. Sen detta är... Vad ska man säga, extremt jäkla drygt att se... Förstörda grejer för normala användare, hoppas detta skitbolag åker dit.

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Medlem

Kör bara grizzly

Visa signatur

Corsair Obsidian 1000D* Corsair AX1600i* MSI X670E Tomahawk* AMD 7800X3D* 32GB G-Skill DDR5 6000Mhz* Asus RTX 4090* Corsair MP600 1TB* Samsung 980 Pro 1TB

Medlem

Sån där missfärgning kan man få på kylblocket av annan pasta också. Fick det på min D-tech Fuzion när jag körde med Artic Ceramique (stavning?)
Var dock bara större missfärgningar, kunde inte se att de frätt nånting på blocket.

Visa signatur

Win 11: Ryzen 5800X | Ek Supreme, EK SE 240,Corsair XR5 360, Laing DDc2 m. Petras tech top | ASROCK RX 6900 XT Phantom Gaming OC @2710/2100 | HyperX Fury Black 3600MHz 32Gb | Gigabyte X570 Aorus Elite
Win 98: Celeron 800MHz@1000MHz | ASUS CUSL-2 | Voodoo 3 3000@186MHz | 384Mb PC100 | Creative CT4810
DOS: Compaq Presario 433: Intel DX2 66MHz | 4Mb ram | Sound Blaster 16 | 200 Mb HDD

