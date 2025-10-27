Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Hur tar jag reda på vilket moderkort datorn har?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hur tar jag reda på vilket moderkort datorn har?

Hej gänget!

Min lillebror har denna dator https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/stat...

Det är något slags pre-build från Lenovo och jag kan inte för mitt liv lyckas hitta vilket moderkort han har i datorn. Vi vill veta detta då han ska uppgradera sin dator och han ska börja med ny GPU.

Ha en fin dag

Mvh

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Valfritt program som kollar komponenter kan ge svar på detta typ som HWINFO.

Däremot så kommer det gå att byta GPU, för det är PCI-E utan tvekan. Men det är snarare att chassit och nätaggregatet kommer påverka vad för annat grafikkort som kan monteras.

Socket 1151 och Intel 8-generation cpu. Då moderkortet är från en Lenovo så kanske det går att uppgradera till en värre från samma generation, men kanske inte. + Kanske behöver byta kylare då

Visa signatur

WS: 4770K, 16GB, 2x 960GB SSD, 1x 2TB SSD, RTX3070(deshrouded), CachyOS.
Behringer UM2, Sennheiser HD598, Antlion Modmic + XLR adapter.
SRV: 2600, 32GB, 500GB SSD, 2x 16TB HDD, Intel QUAD NIC, TrueNAS Scale.
SRV2: Raspberry Pi 4 4GB, 128GB SD, RPi-OS.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Antagligen något Lenovo-specifikt moderkort som inte sälj separat.

Om det är ny GPU ni skall skaffa, varför behöver ni då veta vad det är för moderkort?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Erik_T:

Antagligen något Lenovo-specifikt moderkort som inte sälj separat.

Om det är ny GPU ni skall skaffa, varför behöver ni då veta vad det är för moderkort?

Gå till inlägget

Jag antog att det var viktigt och veta så man kan kolla om de här kompatibelt hehe. Har inte så bra koll på sånt här 🙏🏻

Det slår mig nu när jag tänker högt att det såklart är kompatibelt med Nvidia eftersom det sitter ett 1060 i nu 😄🤦🏻‍♂️.

Tack för du tog dig tid att svara

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av OsNy:

Valfritt program som kollar komponenter kan ge svar på detta typ som HWINFO.

Däremot så kommer det gå att byta GPU, för det är PCI-E utan tvekan. Men det är snarare att chassit och nätaggregatet kommer påverka vad för annat grafikkort som kan monteras.

Socket 1151 och Intel 8-generation cpu. Då moderkortet är från en Lenovo så kanske det går att uppgradera till en värre från samma generation, men kanske inte. + Kanske behöver byta kylare då

Gå till inlägget

Aaah okok. Jag såg nu att det var 350w. Det är lite klent kanske.

Hur vet jag om chassit kan ta ett 4060 tillexempel?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Jag antog att det var viktigt och veta så man kan kolla om de här kompatibelt hehe. Har inte så bra koll på sånt här 🙏🏻

Det slår mig nu när jag tänker högt att det såklart är kompatibelt med Nvidia eftersom det sitter ett 1060 i nu 😄🤦🏻‍♂️.

Tack för du tog dig tid att svara

Gå till inlägget

Datorn har en vanlig PCIe 3.0 x16-port, så alla grafikkort som går att köpa i en vanlig datorbutik kommer vara kompatibla. Så det behöver inte specifikt vara Nvidia. De nyaste grafikkorten har PCIe 4.0 eller 5.0, men PCIe är bakåtkompatibelt så det fungerar ändå.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av perost:

Datorn har en vanlig PCIe 3.0 x16-port, så alla grafikkort som går att köpa i en vanlig datorbutik kommer vara kompatibla. Så det behöver inte specifikt vara Nvidia. De nyaste grafikkorten har PCIe 4.0 eller 5.0, men PCIe är bakåtkompatibelt så det fungerar ändå.

Gå till inlägget

Okej nice. Tack!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Hur vet jag om chassit kan ta ett 4060 tillexempel?

Gå till inlägget

Det är omöjligt att svara generellt på eftersom grafikkort kan vara olika stora. En del 4060 kort passar säkert, men en del kanske inte passar.

Du får helt enkelt ta fram måttbandet och mäta hur mycket plats det finns i chassit på både höjd, längd, och bredd, för grafikkort.
Sen när du hittat ett grafikkort du gillar så får du läsa i specifikationerna för det hur stort det är på olika ledder.

Längden är antagligen där det är störst risk för problem, men även tjockleken kan vara problematisk för kort med extra stora kylare.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Erik_T:

Det är omöjligt att svara generellt på eftersom grafikkort kan vara olika stora. En del 4060 kort passar säkert, men en del kanske inte passar.

Du får helt enkelt ta fram måttbandet och mäta hur mycket plats det finns i chassit på både höjd, längd, och bredd, för grafikkort.
Sen när du hittat ett grafikkort du gillar så får du läsa i specifikationerna för det hur stort det är på olika ledder.

Längden är antagligen där det är störst risk för problem, men även tjockleken kan vara problematisk för kort med extra stora kylare.

Gå till inlägget

Aa okok, jag tänkte om det gick att söka på chassits namn och se vilken storlek som får plats.

Men jag kör det gamla hederliga måttbandet 🫡👍🏻 jag tänker att det borde ju gå att få en hyffsad uppfattning genom att mäta det grafikkort som sitter i datorn just nu.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Aa okok, jag tänkte om det gick att söka på chassits namn och se vilken storlek som får plats.

Gå till inlägget

Det anges oftast på chassin man köper löst i butik, men sällan på märkesdatorer som inte är gjorda för att uppgraderas.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av perost:

Det anges oftast på chassin man köper löst i butik, men sällan på märkesdatorer som inte är gjorda för att uppgraderas.

Gå till inlägget

Aa okej, jag förstår

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

skriv MSinfo32 i kör

Visa signatur

13900KS | 32GB 6400 DDR5 | 4090 FE | Samsung G8 Oled
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming | Fractal Torrent White | Corsair HX1200

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Oneone:

skriv MSinfo32 i kör

Gå till inlägget

Jag testade det men det gjorde mig tyvärr inte klokare ☹️

Det var så jag fick fram vilken typ av dator det är han har (den jag länkade till)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Jag testade det men det gjorde mig tyvärr inte klokare ☹️

Det var så jag fick fram vilken typ av dator det är han har (den jag länkade till)

Gå till inlägget

såhär ser det ut för mig.

Visa signatur

13900KS | 32GB 6400 DDR5 | 4090 FE | Samsung G8 Oled
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming | Fractal Torrent White | Corsair HX1200

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Oneone:

såhär ser det ut för mig.

<Uppladdad bildlänk>

Gå till inlägget

Så det det ut för mig också men inte för min lillebror ☹️

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Hej gänget!

Min lillebror har denna dator https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/stat...

Det är något slags pre-build från Lenovo och jag kan inte för mitt liv lyckas hitta vilket moderkort han har i datorn. Vi vill veta detta då han ska uppgradera sin dator och han ska börja med ny GPU.

Ha en fin dag

Mvh

Gå till inlägget

Aida 64

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Interstellar:

Aida 64

Gå till inlägget

Tack!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Tack!

Gå till inlägget

Aida 64 extreme

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Marcus021:

Aaah okok. Jag såg nu att det var 350w. Det är lite klent kanske.

Hur vet jag om chassit kan ta ett 4060 tillexempel?

Gå till inlägget

Ser att du har fått lite svar kring chassimått och liknade.

350w nätagg är ganska klent för alla värre kort. Tillverkaren rekommenderar 650w för RTX4060.
Man kan kolla även tester här på Sweclockers där de har mätt strömförbrukningen, då går det kanske även med ett svagare nätagg.

Andra grejen man kan kolla är om nätagget har kontakter så den kan ha det nya grafikkortet? Ifall nu strömförbrukningen är inom ramarna.

Skulle dock kolla om moderkortet har vanliga kontakter och bytt nätaggregatet också.
Sedan så får ni kanske inte ut all prestanda ur ett 4060, då resterande av burken är så gammal och flaskhalsar. Men det vet nog andra här på forat bättre

Visa signatur

WS: 4770K, 16GB, 2x 960GB SSD, 1x 2TB SSD, RTX3070(deshrouded), CachyOS.
Behringer UM2, Sennheiser HD598, Antlion Modmic + XLR adapter.
SRV: 2600, 32GB, 500GB SSD, 2x 16TB HDD, Intel QUAD NIC, TrueNAS Scale.
SRV2: Raspberry Pi 4 4GB, 128GB SD, RPi-OS.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av OsNy:

Ser att du har fått lite svar kring chassimått och liknade.

350w nätagg är ganska klent för alla värre kort. Tillverkaren rekommenderar 650w för RTX4060.
Man kan kolla även tester här på Sweclockers där de har mätt strömförbrukningen, då går det kanske även med ett svagare nätagg.

Andra grejen man kan kolla är om nätagget har kontakter så den kan ha det nya grafikkortet? Ifall nu strömförbrukningen är inom ramarna.

Skulle dock kolla om moderkortet har vanliga kontakter och bytt nätaggregatet också.
Sedan så får ni kanske inte ut all prestanda ur ett 4060, då resterande av burken är så gammal och flaskhalsar. Men det vet nog andra här på forat bättre

Gå till inlägget

Tack för värdefull input 🙂 Jag har misstänkt att kommer flaskhalsar en del. Tanken är ju att uppgradera allting i burken. Men det blir en ekonomisk fråga och då tänkte jag att det bästa vore att uppgradera GPUn först så han kanske kan spela lite nyare spel som bf6 tillexempel. Vi kikade minimal requirements och kom fram till att nytt GPU vore bäst att börja med 🙂

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar