AMD presenterade sitt nya grafikkort för proffs­marknaden, Radeon AI PRO R9700, i somras. Vid lanseringen presenterade företaget specifikationer och avslöjade att flera partner­tillverkare har tagit fram modeller av kortet, men avslöjade inte när kortet ska börja säljas eller hur mycket det kostar.

Nu står det klart att kortet släpps ut på marknaden på måndag, 27 oktober. Priset är också avslöjat – 1 300 dollar, rapporterar Videocardz, mer än dubbelt så mycket som riktpriset för konsument­kortet RX 9070 XT (600 dollar), med vilket R9700 delar merparten av sina specifikationer.

Den enda signifikanta skillnaden på hårdvarusidan mellan de båda modellerna är att R9700 har dubbelt så mycket grafikminne, 32 GB istället för 16 GB. Grafikkretsen är samma Navi 48-krets med 64 beräkningsenheter och 128 AI-acceleratorer.

Företaget har gett partnertillverkare friare tyglar än vanligt med designen, vilket resulterar i att kort från tillverkare som Asrock och Sapphire ser mer olika ut än med proffskort i äldre generationer.