Snabbkoll: Har du haft sönder någon datorpryl?
När prylar går sönder av ålder är en sak, men hur är det med egna missar? Har du bränt komponenter, rage-quittat sönder ett tangentbord eller liknande?
- Ta del av köpråd om datorer och komponenter
- Få hjälp med felsökning och datorproblem
- Diskutera med andra datorintresserade
- Pålitlig marknadsplats för medlemmar
Snabbkoll: Har du haft sönder någon datorpryl?
När prylar går sönder av ålder är en sak, men hur är det med egna missar? Har du bränt komponenter, rage-quittat sönder ett tangentbord eller liknande?
Stora galleriet från Moderskeppet 4 är här – fastnade du på bild?
Hårdvara, havsvindar och gött häng. Det är Moderskeppet i ett nötskal. Här är några av de ögonblick som fångades längs vägen.
Helgsnack: Vilken mus använder du just nu?
Håller du hårt i din Microsoft Intellimouse, eller har du mer modern mus som är superlätt och nätt? Dela med dig av dina mustankar i tråden!
FINALEN - SweClockers Muskampen 2025 Rond 6
Med sjätte och sista rundan avgörs Muskampen 2025. Vilken tar hem förstaplatsen?
Asus ROG Xbox Ally X med Bazzite – Sänkt blodtryck och höjd prestanda
Calle installerar det Linux-baserade Bazzite på Asus ROG Xbox Ally X.
Snabbtest: Steelseries Nova Elite – Är headsetet värt 7 500 kronor?
Calle har lyssnat på Steelseries nya flaggskepp som höjer ribban för både pris och funktioner.