Slutet för Windows 10 i mitten av oktober ledde enligt ny statistik från Counterpoint till ett visst uppsving för datorförsäljningen, som ökade åtta procent under årets tredje kvartal. Men ökningen är långt ifrån jämnt fördelad.

Enligt firmans siffror såg fyra tillverkare ökad försäljning medan alla övriga tillsammans backade. Tillverkarna som sålde bättre än under samma period 2024 var Lenovo (+17 procent), Apple (+15), Asus (+14) och HP (+10). Dells försäljning sjönk en procent och resten av tillverkarna minskade tre procent som helhet. Det kan finnas fler enskilda tillverkare med ökad försäljning, men de är för små för att få egna poster i Counterpoints rapport.

Asus noterade en rejäl höjning både jämfört med föregående kvartal och tredje kvartalet i fjol. Apples ökning förklaras av Counterpoint som en kombination av lanseringen av nya Macbook-modeller och växande intresse bland stora organisationer.

Counterpoints analytiker skriver att den nuvarande tillväxten huvudsakligen beror på påtvingade uppgraderingar till Windows 11-kompatibla datorer, och att ett väntat uppsving för ”AI PC” ännu inte har materialiserats. De räknar dock med en större AI PC-våg under 2026 när nya processorer med mer kraftfulla AI-acceleratorer har lanserats, inklusive Qualcomms Elite X2 och Intels Panther Lake.