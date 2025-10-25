I onsdags skrev en användare på Reset Era-forumet om hur hen har upptäckt att Windows Game Bar med den nya Gaming Copilot-funktionen skickar skärmdumpar och ”allt jag gör i spel” till Microsofts servrar. Andra användare började genast spekulera att företaget använder skärmdumpar till att träna sin AI.

Uppgifterna har fått stor spridning men har även ifrågasatts, och forumtråden låstes efter en tid av moderatorer. I ett uttalande till Tom's Hardware säger Microsoft att skärmdumparna ryktena handlar om aldrig används för att träna AI:

– När du aktivt använder Gaming Copilot i Game Bar kan funktionen använda skärmdumpar för att bättre förstå vad som händer i spelet så att den kan ge bättre råd. De här skärmdumparna använder inte för att träna AI-modeller, och Gaming Copilot är en valfri funktion som bara har tillgång till dina spel medan du spelar dem och aktivt använder funktionen. Separat från det kan Gaming Copilot använda text- och röstkonversationer med spelare för att träna och förbättra AI. Spelare kan justera Gaming Copilots integritetsinställningar i Game Bars inställningar.

Tom's Hardware noterar att Microsoft inte förnekar att skärmdumparna skickas till Copilots servrar. Sajten har bett Microsoft förtydliga om så sker, eller om funktionen enbart körs lokalt på så kallade Copilot Plus-datorer. Eftersom Gaming Copilot inte listar några särskilda systemkrav är det mindre troligt att det är en lokal AI-funktion, något som Microsoft dessutom i så fall lär ha påpekat.