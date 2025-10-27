Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

Är det bara att acceptera att en NY modern dator med DDR5 minnen startar mycket långsammare än en 10 år gammal burk!?

Medlem

Är det bara att acceptera att en NY modern dator med DDR5 minnen startar mycket långsammare än en 10 år gammal burk!?

Min naiva tro var att den nya datorn skulle starta snabbare än den 10-15 år gamla datorn, men det verkar bara att glömma!

Se spec under på den nuvarande nya datorn.

Youtubade lite och många skrev att man kunde ändra Memory Context Restore så jag provade det men trodde att jag brickat datorn!
(VARNING FÖR ATT TESTA)

Datorn gick ej starta och BIOS hängde sig hela tiden så det gick inte ändra tillbaka tvärlätt! Men till slut lyckades jag men då är datorn fortfarande lika långsam vid uppstart. Fast boot enabled.

Har ni några ideér?

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem

Har du även installera om Windows eller flytta du bara över disken till nya datorn?
Ställt in timing för minnena expo?

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem
Har du även installera om Windows eller flytta du bara över disken till nya datorn?
Ställt in timing för minnena expo?

Helt ny dator med nytt windows!

Skulle "ställt in timing för minnena expo?" påverka uppstart?

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem
Helt ny dator med nytt windows!

Skulle "ställt in timing för minnena expo?" påverka uppstart?

Försök klocka de olika momenten din dator gör medans den startar. Är det tiden till POST som tar tid, eller tiden att ladda Windows?

Med EXPO avslaget så kör datorn minnena i lägre standardiserade hastigheter som inte ställer några större krav på minneskontrollern, den bör då starta relativt enkelt. Om du aktiverar EXPO så kan den, beroende på hur kompatibla minnena är, ge sig in i en längre fas av minnesträning för att klura hut de mest optimala inställningarna för den högre hastigheten du begär. Det kan ta allt från några sekunder upp till någon minut (enstaka extremfall). Det är här Memory Context Restore kommer in, om det tar tid så vill du inte göra om minnesträningen varje uppstart, utan du vill spara resultatet när den väl lyckats få till det.

EDIT: En annan orsak till att det kan ta tid är att den har svårt att hitta boot-mediat, har du flera diskar i maskinen? Eller är kanske "CSM" aktiverat i BIOS? (En nyinstallerad Windows bör inte behöva kompatibilitet med äldre diskformat såvida du inte hoppat över formateringen.)

Medlem

Min burk brukade också sitta ibland väldigt länge på POST (man såg power led'en blinka), typ 30 sekunder, när jag körde med en 6000 MHz profil.
Kör därför i vanliga "sega" 4800 MHz, men då slipper jag det problemet.

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)

Medlem
Försök klocka de olika momenten din dator gör medans den startar. Är det tiden till POST som tar tid, eller tiden att ladda Windows?

Med EXPO avslaget så kör datorn minnena i lägre standardiserade hastigheter som inte ställer några större krav på minneskontrollern, den bör då starta relativt enkelt. Om du aktiverar EXPO så kan den, beroende på hur kompatibla minnena är, ge sig in i en längre fas av minnesträning för att klura hut de mest optimala inställningarna för den högre hastigheten du begär. Det kan ta allt från några sekunder upp till någon minut (enstaka extremfall). Det är här Memory Context Restore kommer in, om det tar tid så vill du inte göra om minnesträningen varje uppstart, utan du vill spara resultatet när den väl lyckats få till det.

Ladda windows går riktigt snabbt! Det är tiden innan som tar väldigt lång tid!

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem
Försök klocka de olika momenten din dator gör medans den startar. Är det tiden till POST som tar tid, eller tiden att ladda Windows?

Med EXPO avslaget så kör datorn minnena i lägre standardiserade hastigheter som inte ställer några större krav på minneskontrollern, den bör då starta relativt enkelt. Om du aktiverar EXPO så kan den, beroende på hur kompatibla minnena är, ge sig in i en längre fas av minnesträning för att klura hut de mest optimala inställningarna för den högre hastigheten du begär. Det kan ta allt från några sekunder upp till någon minut (enstaka extremfall). Det är här Memory Context Restore kommer in, om det tar tid så vill du inte göra om minnesträningen varje uppstart, utan du vill spara resultatet när den väl lyckats få till det.

EDIT: En annan orsak till att det kan ta tid är att den har svårt att hitta boot-mediat, har du flera diskar i maskinen? Eller är kanske "CSM" aktiverat i BIOS? (En nyinstallerad Windows bör inte behöva kompatibilitet med äldre diskformat såvida du inte hoppat över formateringen.)

Datorn är byggd och testat av komplett.

Enda jag gjort är att sätta in en till Kingston NV3 SSD 2TB ny och tom.

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem
Min burk brukade också sitta ibland väldigt länge på POST (man såg power led'en blinka), typ 30 sekunder, när jag körde med en 6000 MHz profil.
Kör därför i vanliga "sega" 4800 MHz, men då slipper jag det problemet.

Tappar man mycket då i prestanda?

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem

Skriv vilka minnen du har (gärna modellnummer) samt moderkort. Om du kör med EXPO så bör du verifiera att den lyckas komma upp i begärd hastighet (t.ex. 6000). Om den misslyckas med minnesträningen och ramlar ner på (t.ex. 5200) så kan ju den hanteringen ta lite tid.

Medlem

Upplever samma, post tar lång tid.
64gb 6000 cl30, amd. Får väl leva med det

ASUS GTX 1080, i7 4790k, 16GB DDR3 @ 2133mhz

Medlem
Tappar man mycket då i prestanda?

Inte vad jag märkt (kört på detta sätt typ ett halvår nu så var ett tag sedan jag testade)

Jag tänker att X3D cachen kompenserar för det lite

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)

Medlem

Det lär helt klart vara minnesträningen. Inte alltid Memory Contex Restore fungerar stabilt heller som du märkte. Jag hade lite tur där.

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Medlem

Min AM5 bootar långsammare än mina andra datorer. Även äldre.

Asus B650 TUF, Ryzen 7600X, 32GB 6000mhz DDR5, Corsair RM1000X, Powercolor 6900XT Red Devil Ultimate, 360mm Corsair AIO, MSI Velox 100P Airflow. Kingston KC3000 M.2.

Medlem
Min naiva tro var att den nya datorn skulle starta snabbare än den 10-15 år gamla datorn, men det verkar bara att glömma!

Se spec under på den nuvarande nya datorn.

Youtubade lite och många skrev att man kunde ändra Memory Context Restore så jag provade det men trodde att jag brickat datorn!
(VARNING FÖR ATT TESTA)

Datorn gick ej starta och BIOS hängde sig hela tiden så det gick inte ändra tillbaka tvärlätt! Men till slut lyckades jag men då är datorn fortfarande lika långsam vid uppstart. Fast boot enabled.

Har ni några ideér?

Ja, "memory training" på DDR5-system är lite av ett elände.

Memory Context Restore är väl "fixen" så att säga, men anledningen att det inte är på som standard är väl just det du upptäckte, det fungerar inte pålitligt i alla situationer.
Och om det inte fungerar så blir det ju pannkaka istället, och kräver då potentiellt att man rensar inställningarna för att datorn ska starta igen.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Ladda windows går riktigt snabbt! Det är tiden innan som tar väldigt lång tid!

Då låter det nog som att den är seg på antingen få till minnena, eller hitta din SSD.

Tappar man mycket då i prestanda?

Gå till inlägget

Det beror på vilka program/spel du kör. Nu har du en X3D processor, så den boostar ju minnesaccesserna genom att minimera antalet åtkomster till det långsammare minnet. (Det är hela vitsen med X3D).

Min burk brukade också sitta ibland väldigt länge på POST (man såg power led'en blinka), typ 30 sekunder, när jag körde med en 6000 MHz profil.
Kör därför i vanliga "sega" 4800 MHz, men då slipper jag det problemet.

Gå till inlägget

Det man bör göra i sådana fall är att aktivera XMP/EXPO och sedan ställa ner hastigheten manuellt ett snäpp (eller två). Det finns många flera knep, men de kräver nichad kunskap om minnesöverklockning. T.ex. så kunde man på AM4-processorerna oftast med fördel skruva på "PROC ODT" i BIOS som påverkade resistorvärdena på minnesbussen. Jag har inte hängt med på AM5 så jag har inga ytterligare tips där.

Medlem

Känns som att utvecklingen har gått bakåt istället för framåt. Visst datorn presterar bra när den väl är igång!

Funderar är detta problem bara på AMD sidan, eller har Intel sidan samma problem? Har aldrig haft AMD förut.

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem
Känns som att utvecklingen har gått bakåt istället för framåt. Visst datorn presterar bra när den väl är igång!

Funderar är detta problem bara på AMD sidan, eller har Intel sidan samma problem? Har aldrig haft AMD förut.

Utvecklingen har nog upplevts att ha gått bakåt då konkurrensen gjort att vi hetsar fram allt snabbare minnen. Vi är snart och nosar på 8000-12000 minnen. Men där bör vi vänta på CUDIMM-minnen som har en extra klockkrets på minnesstickan som stabiliserar signalerna. CUDIMM sägs vara kompatibla med vanliga minnen, men vad jag sett så krävs en BIOS-uppdatering.

https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/memory/und...
https://www.techpowerup.com/review/cudimm-memory-ddr5-explain...

Ska bli intressant och se om AMD gör några arkitekturförändringar framöver, för FCLK har ju segat sig uppåt från 1800 (Zen1) till 2200 MHz (Zen5).

Medlem
Känns som att utvecklingen har gått bakåt istället för framåt. Visst datorn presterar bra när den väl är igång!

Funderar är detta problem bara på AMD sidan, eller har Intel sidan samma problem? Har aldrig haft AMD förut.

Verkar mest vara AM5. Man kan fortfarande ha otur med kombinationen av CPU, Mobo och RAM. En del kan inte köra med EXPO, en del kan inte köra MCR. De flesta kan nog köra båda men undantagen är inte helt ovanliga.

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Medlem

Har samma "problem". Jag brukar lösa det genom att starta datorn och göra något annat i några minuter.

Medlem

Hardware Unboxed hade med Boot-tid i sin stora genomgång av AM5-brädor, vill minnas att de flesta snittade 30-50 sekunder, med något enstaka moderkort som var snabbare men det var undantag.

Så ligger du runt den tiden så är det normalt och som många skriver är det boot-processen kring memory training som tar tid för AM5.

[Deepcool Quadstellar Infinity] [AMD 7800X3D] [Gigabyte RTX 3080 Ti VISION OC 12G] [ASUS TUF GAMING X670E-PLUS] [Corsair 32GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB] [Samsung 990 Pro 2TB] [Corsair RM850X V2 White] [Phanteks Glacier One 360D30 White] [LG OLED48C2] [iFi Audio ZEN DAC v2] [Philips Fidelio X2HR]

Medlem
Hardware Unboxed hade med Boot-tid i sin stora genomgång av AM5-brädor, vill minnas att de flesta snittade 30-50 sekunder, med något enstaka moderkort som var snabbare men det var undantag.

Så ligger du runt den tiden så är det normalt och som många skriver är det boot-processen kring memory training som tar tid för AM5.

Har för mig att jag minskade boottiden med 25 sekunder genom med inställningen för MCR. Typ från 50 till 25 sekunder.

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Medlem
Verkar mest vara AM5. Man kan fortfarande ha otur med kombinationen av CPU, Mobo och RAM. En del kan inte köra med EXPO, en del kan inte köra MCR. De flesta kan nog köra båda men undantagen är inte helt ovanliga.

Jo, AMD och Intel har ju lite olika implementationer av sina minneskontrollers och förmodligen lite olika minnesträningsfilosofier i BIOS. Många minnen är förmodligen mer ägnade att vara kompatibla med Intel i första hand, så det är en klar fördel om man kan hitta EXPO-märkta minnen som då har lite andra värden i botten som bättre passar AMD. Å andra sidan, vad jag förstår så är det bara primär-värdena som lagras på själva minnesstickan, det är upp till BIOS att träna upp resten av parametrarna på lämpligaste sätt. AMD kanske lider lite av att inte ha haft tillräckligt med mjukvarufolk som jobbat med sina AGESA. (En binär blob med AMD-kod som moderkortstillverkarna stoppar in i sina BIOS.)

Medlem

Måste du stänga av då? Sleepnfunger ju bra mycket bättre nu för tiden.

ASUS M4A89GTD PRO/USB3 | AMD Phenom2 X6 1055T|GB GF GTX 460 | Corsair 4GB | SSD 40GB Intel X25-M | HD500GB Seagate ST3500418AS | |HD2TB Seagate ST2000DL003 | Corsair TX 650W PSU | Fractal Design Define R3

Hjälpsam
Tappar man mycket då i prestanda?

Nej.
DDR5 memory performance scaling with amd zen 5

AMD Ryzen 7 5700X | Intel Arc B580 | 64 GB ECC | https://valid.x86.fr/8gy1xr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 9060 XT 16GB | 128GB ECC | https://valid.x86.fr/dfisjt
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Medlem

Hur långsamt är långsamt? Har inte mätt men uppskattar att min x870e Apex med 64gb startar på ca 20 sekunder.

Medlem

Ja AM5 är segare än AM4 men ska att gå få ner under 10 sekunder.

När du aktiverade memory context restore aktiverade du även power down enable då dessa två går hand i hand?

Du har ej nämnt vad du har för moderkort.

Förutom de andra tipsen skulle jag vela säga:
Uppdatera BIOS då nyare versioner ofta har kortare boottid.
Några sekunder sparar man med att stänga av sata drives self check.
Byta till single rank-minnen kan hjälpa.
Asrock kan vara snabbare.

Medlem

Osäker på hur det ser ut på AMD-sidan, men finns kanske FastBoot? Det gjorde så att min burk startar på ett par sekunder istället för en runda till köket och tillbaks..

Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora

Medlem
Ja AM5 är segare än AM4 men ska att gå få ner under 10 sekunder.

När du aktiverade memory context restore aktiverade du även power down enable då dessa två går hand i hand?

Du har ej nämnt vad du har för moderkort.

Förutom de andra tipsen skulle jag vela säga:
Uppdatera BIOS då nyare versioner ofta har kortare boottid.
Några sekunder sparar man med att stänga av sata drives self check.
Byta till single rank-minnen kan hjälpa.
Asrock kan vara snabbare.

Asus B650E MAX GAMING WIFI Moderkort

Om man uppdaterar bios versionen försvinner de inställningar man hade då?

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home

Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C

Medlem

Jag hade samma sak när jag byggde min AM5. Jag såg på moderkortets diod för minnet att den lyste länge, uppemot 3 minuter varje gång jag startade burken. Dioden står för "DRAM is not detected or fail"
Men jag kanske hade tur för Memory Context Restore fixade det för mig så den startar normalt snabbt.

CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite

Medlem

Har blivit betydligt bättre med nyare BIOS för mig med Asrock B650 Riptide. Prova uppdatera om du inte gjort det. Fortfarande inte lika rappt som min gamla Haswell, men nu mera acceptabelt tycker jag.

I think I'll have myself a beer...

