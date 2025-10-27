Är det bara att acceptera att en NY modern dator med DDR5 minnen startar mycket långsammare än en 10 år gammal burk!?

Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT, 32GB DDR5, 4 TB SSD, Windows 11 Home
Dell 32" Pro Plus P3225QE IPS 4K USB-C
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)
ASUS GTX 1080, i7 4790k, 16GB DDR3 @ 2133mhz
Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
Asus B650 TUF, Ryzen 7600X, 32GB 6000mhz DDR5, Corsair RM1000X, Powercolor 6900XT Red Devil Ultimate, 360mm Corsair AIO, MSI Velox 100P Airflow. Kingston KC3000 M.2.
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
[Deepcool Quadstellar Infinity] [AMD 7800X3D] [Gigabyte RTX 3080 Ti VISION OC 12G] [ASUS TUF GAMING X670E-PLUS] [Corsair 32GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB] [Samsung 990 Pro 2TB] [Corsair RM850X V2 White] [Phanteks Glacier One 360D30 White] [LG OLED48C2] [iFi Audio ZEN DAC v2] [Philips Fidelio X2HR]
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
ASUS M4A89GTD PRO/USB3 | AMD Phenom2 X6 1055T|GB GF GTX 460 | Corsair 4GB | SSD 40GB Intel X25-M | HD500GB Seagate ST3500418AS | |HD2TB Seagate ST2000DL003 | Corsair TX 650W PSU | Fractal Design Define R3
AMD Ryzen 7 5700X | Intel Arc B580 | 64 GB ECC | https://valid.x86.fr/8gy1xr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 9060 XT 16GB | 128GB ECC | https://valid.x86.fr/dfisjt
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |
Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora
CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite
I think I'll have myself a beer...