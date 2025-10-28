Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Erfarenheter av Envia 34M2C6500?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Erfarenheter av Envia 34M2C6500?

Är ute efter ny skärm och hittade Envia 34M2C6500. Hur kommer det sig att den är så pass mycket billigare än andra? Någon som har någon erfarenhet av den?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av addickz:

Är ute efter ny skärm och hittade Envia 34M2C6500. Hur kommer det sig att den är så pass mycket billigare än andra? Någon som har någon erfarenhet av den?

Gå till inlägget

Kan ej svara på varför den är billigare.
Jag har skärmen och är supernöjd so far, haft den ca 6 månader.
Saker jag stör mig (om än petitesser):
On off funktion är lite sisådär, man håller in knappen för att stänga av, men håller man in den för kort tid går den in i menyläget och man måste vänta tills den går ur självmant för att stänga av den.
Pixelrefresh notiser poppar upp efter 4h (en bra grej men störigt)

Annars är det riktigt snygg bild (jag gick från TN panel 1080 så allt lär väl se snyggt ut i jämförelse)
Lätt meny att navigera i.
Inte upplevt några större problem med skärmen så jag skulle ge den en 7/10 i betyg från min sida

Visa signatur

Asus tuf 9070xt deshrouded, 7800x3d, 32gb Kingston fury, 650b asus tuf gaming wifi+, peerless assasin, phanteks xt black, noctua x6, arctic x2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mangemcfly:

Kan ej svara på varför den är billigare.
Jag har skärmen och är supernöjd so far, haft den ca 6 månader.
Saker jag stör mig (om än petitesser):
On off funktion är lite sisådär, man håller in knappen för att stänga av, men håller man in den för kort tid går den in i menyläget och man måste vänta tills den går ur självmant för att stänga av den.
Pixelrefresh notiser poppar upp efter 4h (en bra grej men störigt)

Annars är det riktigt snygg bild (jag gick från TN panel 1080 så allt lär väl se snyggt ut i jämförelse)
Lätt meny att navigera i.
Inte upplevt några större problem med skärmen så jag skulle ge den en 7/10 i betyg från min sida

Gå till inlägget

Intressant. Hur är text på skärmen osv? Det är ävl min största farhåga då vissa OLEDs verkar ha fringe osv kring text om jag förstått det rätt? Under 7k för de specsen känns annars som ett jäkla kap rent spontant? Speciellt för en annan som ändå inte bryr sig om 240+hz osv.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag har storebror 8600 som är i princip samma fast med kvm switch och usb-c.

Bytte min 6mån 32tum 4k mot 8600 skärmen då jag sakna ultrawide och inte lika tungdrivet som 4k.
Jag spelar främst på den och det är riktigt bra bild, har för mig man kan ändra pixelrefresh påminnelse i menyn om jag inte helt ute å cyklar.
Min har jäkla massa timmar i användning och inga probelm hittils med inbränningar eller så.
Angående texten tyvker jag inte det är svår läst eller så men är du extremt petig och sitter väldigt nära går det att se att pixlarna är lite gröna vad nu kallas kommer jag inte på såhär tidigt på morgonen.

Kan inte svara varför den är billigare men både denna och alienware har gått ner i pris då det antar jag har kommit ut någon ny variant eller ny panel variant eventuellt.

Men skulle helt klart rekommendera och köpa en ny om min paja.

Senast redigerat
Visa signatur

*🖥️ [i9 12900ks][Corsair Dominator 32gb DDR5 5600MHz] [Powercolor 9070XT Reaper] [Lian Li Galahad SL Edition 360][Lian Li PC-O11 Dynamic EVO Svart][EVGA Supernova G6 1000W][Philips Evnia 34M2C8600 + 2x Dell 2715H 27"] OS: Bazzite OS
*🎮 Ps5 PRO Digital Edition
*📱 Galaxy S25 Ultra | 🎧B&W px7 s3|
*📺LG Oled CX48
*Noblechairs LEGEND TX Tyg Antracitgrå

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar