En typisk datorskärm har idag en pixeltäthet på 100–150 pixlar per tum. 27-tummare med 1440p ligger till exempel på 109 pixlar per tum och 32-tumsskärmar med 4K ligger på 138. Skärmar med riktigt hög pixeltäthet, som Asus nya 6K-skärm på 32 tum, ligger på drygt 220 pixlar per tum.

Det är betydligt lägre än många mobiltelefoner, och ingenting jämfört med de mest avancerade skärmarna som sitter i VR-headset som Apple Vision Pro och Samsung Galaxy XR och har flera tusen pixlar per tum.

Men även sådana skärmar bleknar i jämförelse med vad en grupp forskare vid Julius-Maximilians-universitetet i Würzburg har utvecklat, rapporterar Tom's Hardware. Deras nya mikroskopiska OLED-pixlar mäter runt 300 × 300 nanometer, vilket innebär att en skärm med 1080p-upplösning ryms på runt 1 mm².

Trots den minimala storleken är de nya pixlarna lika ljusstarka som konventionella OLED-pixlar. Det innebär att tekniken har potential att möjliggöra både nya, extremt högupplösta skärmar i normal storlek – i teorin skulle en 27-tumsskärm hamna på runt 1990000 × 1120000 pixlar, eller 2,2 terapixlar – och extremt kompakta skärmar med hög upplösning för olika användningsområden.

Med tanke på att dagens mest kraftfulla grafikkort har problem med upplösningar över 4K lär det dröja innan den här typen av skärm utnyttjas i större storlekar, men vad sägs om Doom på ett knappnålshuvud, spelat genom ett mikroskop?