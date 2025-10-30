Säljtankar Lenovo Legion 5 2021

Lindhan
Hej på er!
Tänkte höra om ngn skulle kunna ge lite input i vad min nuvarande gaming-laptop kan vara värd? Har funderat på att eventuellt återgå till en stationär igen och vill därför se om det finns något värde i min nuvarande. Batterihälsan är nästan 100% då jag haft den inställd på att aldrig ladda över 60%.
I övrigt är den väl omhändertagen då jag städat den kontinuerligt och jag har uppgraderat till RAM med snabbare timings och repasteat med PTM7950. Sitter på denna:
https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...
Är ett värdering kring 7-8k rimligt?
//Lindhan
Rimligt på Facebook/blocket kanske. max 5k på sweclockers marknad där folk generellt har lite bättre koll.
Gaming laptops faller väldigt snabbt i värde då de ofta plågas av undermålig byggkvalitet och slits mer pga värmeutvecklingen i ett trångt chassi.
