Säljtankar Lenovo Legion 5 2021

Hej på er!

Tänkte höra om ngn skulle kunna ge lite input i vad min nuvarande gaming-laptop kan vara värd? Har funderat på att eventuellt återgå till en stationär igen och vill därför se om det finns något värde i min nuvarande. Batterihälsan är nästan 100% då jag haft den inställd på att aldrig ladda över 60%.

I övrigt är den väl omhändertagen då jag städat den kontinuerligt och jag har uppgraderat till RAM med snabbare timings och repasteat med PTM7950. Sitter på denna:

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datorer/lapt...

Är ett värdering kring 7-8k rimligt?

//Lindhan