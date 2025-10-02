Den 12 mars 2005 kraschade mitt XFX Geforce 6600 GT. Att jag minns exakt när det var beror på att jag samma dag loggade in på Sweclockers forum för första gången. Jag startade en tråd, bad om hjälp och fick det. Problemet var nätagget som jag hade snålat med, det gav inte den kräm som behövdes. Jag köpte nytt, mer kraftfullt nätaggregat och sedan funkade allt. En seger för mig och jag såg SweClockers värde på riktigt för första gången.

Men jag fick mer än bara hjälp. Jag blev en del av något större. En gemenskap och en kultur som communityt tillsammans byggt upp under mer än 25 år. Det är många som hängt kvar här i åratal. För kunskapen, javisst. Men kanske ännu mer för samhörigheten.

För mig är det en stor skillnad mellan en tuff diskussion och en otrevlig.

Jag är stolt över att vara Swecare. För mig handlar det om allt det där som gör oss till oss. Nörderiet, kunskapen, gemenskapen och den där rena teknikglädjen som får en att sitta uppe alldeles för sent. Det är ju därför vi finns.

Tonen skrämmer bort röster

Det som ibland skaver är när vi går från att vara engagerade till att bli elaka. Vi känner alla igen det. Diskussioner som börjar kul men plötsligt spårar ur. När tonen blir hård, raljant, elak. Jag har träffat Swecare som säger samma sak. Att de älskar forumet och gemenskapen, men att de backar när tonen blir för tuff. Då vill man inte längre vara med. Och det är synd.

Det kan också hända att en tråd som först är underhållande och konstruktiv plötsligt kantrar, några få kapar tråden och den sticker iväg åt ett håll som trådskaparen inte alls hade tänkt eller velat.

Det har fått mig att fundera. Hur ska vi egentligen ha det här i vårt forum? Hur skapar vi tillsammans en plats där alla kan vara med och trivas? Och vad händer om vi inte alla hjälps åt med detta? Hur blir det med communityt om vi inte tar tag i det som skaver?

Censur! Givetvis inte.

För tydlighetens skull: Det här handlar inte om att ta bort skärpan eller undvika livliga diskussioner. För mig är det självklart att forumet ska fortsätta vara en plats där vi kan tycka olika och vi måste kunna visa vårt engagemang i skarpa diskussioner. Det jag vill komma åt är när det tippar över. När det blir så hårt att folk inte vill delta. För mig är det en stor skillnad mellan en tuff diskussion och en otrevlig. Den skiljelinjen vill jag att vi håller oss på rätt sida av.

Vi på SweClockers har redan börjat jobba aktivt med det här. Men vi fixar det inte själva. Forumet är vi tillsammans. Det är du, jag och alla andra som loggar in här varje dag. Vårt sätt att skriva och bemöta varandra avgör om fler vill hänga kvar eller backa undan. Det är där vi tillsammans gör skillnaden.

Så, vad säger du? Vad gör att du vill hänga kvar här och vad får dig att backa ur? Berätta. För om vi ska hålla SweClockers levande i 25 år till, då måste vi göra det ihop.