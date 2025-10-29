Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Windows-spel fungerar bättre än någonsin på Linux

Melding Plague

Windows-spel fungerar bättre än någonsin på Linux

Proton lyfter Linux: 90 procent av alla Windows-spel fungerar, många direkt ur kartong.

Läs hela artikeln här

Medlem

Jag och bästa vännen har byt till CachyOS och kör det som solo OS de senaste månaderna. Alla nya spel funkar utom problem. Det enda man inte kan spela är de populära MP spelen som FC, BF6, League, Valorant etc.

League är så toxic så skönt att slippa det spelet. CS2 funkar t.ex för de som vill spela det.

Alla singleplayer spel som kommit funkar hur bra som helst. Spelat t.ex Chronos, Stalker 2, God Of War. Supernöjd då OS:et känns mycket rappare än Windows och man slipper all telemetri och bloat.

Medlem

Hade varit mycket trevligt att överge Microsoft och Windows, men...

Medlem

Härligt! Det är egentligen smått otroligt hur Microsoft gång på gång misslyckas med sitt OS.

Kör bazzite på desktopen och SteamOS har jag har lovord att ge efter 3 års användning. Oerhört få problem, stabilt och inte massa tjafs om AI, Onedrive, telemetri, ständiga UI ändringar, Cortana etc som ska störa. För mig som inte kör multiplayer är funkar det bra.

Medlem

Det som håller mig kvar är att det fungerar och med win10 iot LTSC så har linux till 2032 att mogna. Windows 12 ser ut att bli en "service" på internet så det går helt bort.
Linux är fortfarande lite för dåligt när det gäller spel och vissa program men jag räknar med att runt 2030 kommer det vara minst lika bra som windows om inte bättre.

Medlem

Väntar på fler utvecklare som aktivt blockar Linux om spelet är köpt till windows.

Det kommer komma ingen men vill uttala sig rakt ut vad de tycker eller va de planerar för de kommer bli en shitstorm, men företagen kommer försöka.

Medlem

När får vi se Swec speltester och hårdvaru-recensioner på Linux? Nästa dator blir Linux för min del.

Medlem
Skrivet av Aka_The_Barf:

Windows 12 ser ut att bli en "service" på internet så det går helt bort.

Finns ju dock finnas hopp om att vi får ett nedskalat "gaming windows" inom 5 år iom vart Xbox verkar vara på väg.

Medlem

Mitt steambiblotek är eg enda anledningen att jag använder Windows som jag förövrigt tycker bara blir sämre och sämre. Så det kanske är värt att konvertera under julledigheten och se hur det funkar.

Medlem
Skrivet av HappyPie:

När får vi se Swec speltester och hårdvaru-recensioner på Linux? Nästa dator blir Linux för min del.

Varför nästa? Du kan ju installera det på din nuvarande om du inte sitter på något för exotiskt.

Medlem

Har spelat på Linux primärt senaste par åren utan några större problem. Senast spelade jag igenom Max Payne där communityt hade gjort en mini-guide hur man får igång det, stötte aldrig på några problem även med den gamla godingen.

Det enda jag har kvar Windows för är VR, väntar med spänning på att Valve ska släppa nästa VR headset som förhoppningsvis har Linux stöd.

Medlem

Fungerar Call of duty? Battlefield? Fortnite?

gta 5?

Medlem

Tror egentligen mer än 90% av mina intresserade spel men förutom lite extra strul (jag som byter komponenter, drivrutiner, program ofta) så handlar mitt spelproblem på Linux främst om inofficiella mods för spel, samt lite VR kompabilitet.

Ifall mods funkat utan problem hade jag bara använt Linux, VR är ändå en huvudvärk.

Skrivet av norrby89:

Fungerar Call of duty? Battlefield? Fortnite?

gta 5?

Ja såklart.

Medlem
Skrivet av Fogelholk:

Har spelat på Linux primärt senaste par åren utan några större problem. Senast spelade jag igenom Max Payne där communityt hade gjort en mini-guide hur man får igång det, stötte aldrig på några problem även med den gamla godingen.

Det enda jag har kvar Windows för är VR, väntar med spänning på att Valve ska släppa nästa VR headset som förhoppningsvis har Linux stöd.

Ja jag har inte tänkt på det, att Valve ju har sitt eget VR headset och som du säger är troligen nytt på gång, då kanske vi får bättre kompabilitet. Hoppas!

Medlem
Skrivet av rwkk:

Ja såklart.

gör dom? Vad jag hittat så fungerar inget av dom förutom SP delen i GTA 5 (som är ganska orelevant) på linux

Medlem

Och anti cheat då?

Medlem
Skrivet av SCORPIUS:

Och anti cheat då?

Fungerar i de fall utvecklarna faktiskt bemödar sig att lägga till stöd för Linux, vilket just nu inte är särskilt ofta. Men det finns absolut multiplayerspel med anti-fusk som rullar på Linux.

Medlem

Intressant det här! Tänker skaffa/bygga PC nästa år och undviker gärna Windos, men en av de större anledningarna får övergången från konsol är att jag lättare ska kunna spela med kamrater på PC. Om jag väljer Linux, hur mycket krånglar jag till enkelheten med ”PC-PC multiplayer”?

Sötast

Sånt här sätter ett leende på läpparna på en Riktigt fint att se! <3

Sedan barndomsben då microsoft lanserade directx så har giganten gjort allt i sin makt för att se till att de haft monopol på gaming när det kommer till datorer, på något galet vis så har de lyckats ha det under majoriten av tiden som uttrycket speldator ens har funnits. Med en klar majoritet uppfostrade med windows så är det inget konstigt att det inte sker någon enorm rörelse bort ifrån kolossen än, men för framtidens gamers som inte växt upp med forcerat monopol så kan saker röra sig fritt.

Hur svår är din stockholm syndrome? Beskyddar du din kidnappare än?

Skrivet av Nyhet:

Ett färskt exempel är March of Giants, som visar ett felmeddelande där det uttryckligen står att Linux och Steam Deck inte stöds.

Läs hela artikeln här

Gå till inlägget

Haha sånt här är bara så otroligt patetiskt alltså.
Amazon och Microsoft i samarbete och det första man gör är att aktivt försöka motverka något positivt för alla. Är inte det minsta förvånad.

Skrivet av Tubb3:

Intressant det här! Tänker skaffa/bygga PC nästa år och undviker gärna Windos, men en av de större anledningarna får övergången från konsol är att jag lättare ska kunna spela med kamrater på PC. Om jag väljer Linux, hur mycket krånglar jag till enkelheten med ”PC-PC multiplayer”?

Gå till inlägget

När det kommer till online multiplayer så är de stora titlarna ett big no-no. Mindre titlar skiljer sig, men man kan förvänta sig att multiplayer blir svårare. Så fint är det när speltillverkarna tvingar alla gamers att ha rootkits installerade som har full tillgång till datorn. Alla filer, ditt nätverk, drivrutiner, allt. Man får väl blunda och hoppas på att ingen utnyttjar dessa galenskaperna

Medlem

Anmärkningsvärt är ju också att många äldre Windows-spel fungerar ganska illa på modernt Windows. I många fall fungerar Proton och Linux betydligt bättre... Spelar jag Bioshock (originalet) så kraschar spelet ifall jag kör alt+tab i Windows. i Linux går det hur bra som helst. Crysis 2 & 3 har fått för sig att de ska köra lägsta tillgängliga bilduppdateringen på skärmen. På min TV: 24Hz... Detta är ett Windows-problem, I Linux körs spelet i den aktuella bilduppdateringen.

Min uppfattning, med ~400 spel i mitt steam-bibliotek, är att majoriteten av spel fungerar bättre i Linux än Windows. och det handlar framförallt om att många äldre spel behöver workarounds i Windows som Proton fixar av sig själv.

Medlem
Skrivet av GarfieldPower:

Jag och bästa vännen har byt till CachyOS och kör det som solo OS de senaste månaderna. Alla nya spel funkar utom problem. Det enda man inte kan spela är de populära MP spelen som FC, BF6, League, Valorant etc.

League är så toxic så skönt att slippa det spelet. CS2 funkar t.ex för de som vill spela det.

Alla singleplayer spel som kommit funkar hur bra som helst. Spelat t.ex Chronos, Stalker 2, God Of War. Supernöjd då OS:et känns mycket rappare än Windows och man slipper all telemetri och bloat.

Härligt att höra! Jag gjorde samma resa fast till BazziteOS och är så himla nöjd! Kompisen sitter kvar på win11 och hans poe2 crashar fan hela tiden medans mitt aldrig crashat 😊.

Instämmer med könns rappare och slipper telemetri!

Medlem

Kör Bazzite som main OS på min gaming rigg nu. Är toknöjd med hur bra spel fungerar. Det är ett enormt lyft sedan senast jag körde linux på speldatorn (runt 7 år sedan tror jag..). Jag är inte lika nöjd med pakethanterarna i Bazzite. Kommer nog bli att testa något annat när jag orkar.

Medlem

Mitt hinder att inte klr linux på speldatorn är vr multiplayer.
Så fort det fungerar som jag önskar släpper jag windows.
På handheld skulle windows vara otänkbart.

Sen vet jag inte hur precis listan är. Jag spelade för ett tag sen Batman Arkham Asylum.
Det är listat so unsupported på Steam Deck men gick utan problem att köra. Finns allt som oftast guider hur man får mest ut av sitt spel speciellt på steam deck

Medlem

Är det verkligen 90% av alla Windows spel och inte de spel som finns på steam? Hur fungerar det med spel som är utanför steam är väll min fråga egentligen till folk som är mer insatta.

Medlem
Skrivet av GarfieldPower:

Jag och bästa vännen har byt till CachyOS och kör det som solo OS de senaste månaderna. Alla nya spel funkar utom problem. Det enda man inte kan spela är de populära MP spelen som FC, BF6, League, Valorant etc.

League är så toxic så skönt att slippa det spelet. CS2 funkar t.ex för de som vill spela det.

Alla singleplayer spel som kommit funkar hur bra som helst. Spelat t.ex Chronos, Stalker 2, God Of War. Supernöjd då OS:et känns mycket rappare än Windows och man slipper all telemetri och bloat.

Hur mycket prestanda tappar man?

Medlem
Skrivet av Kibbo:

Fungerar i de fall utvecklarna faktiskt bemödar sig att lägga till stöd för Linux, vilket just nu inte är särskilt ofta. Men det finns absolut multiplayerspel med anti-fusk som rullar på Linux.

Fast de är ju inte ens jämförbara med motsvarigheterna på Windows. Spel i Linux med anticheat är så enkla att fuska på att fusken är open source…

Medlem
Skrivet av Dew87:

Är det verkligen 90% av alla Windows spel och inte de spel som finns på steam? Hur fungerar det med spel som är utanför steam är väll min fråga egentligen till folk som är mer insatta.

Kört en del epic spel på Steam Deck utan problem.
Finns launchers för dom andra plattformarna till Linux eller om man vill "integrera" dom i steam

Medlem
Skrivet av UncleDirty:

Väntar på fler utvecklare som aktivt blockar Linux om spelet är köpt till windows.

Det kommer komma ingen men vill uttala sig rakt ut vad de tycker eller va de planerar för de kommer bli en shitstorm, men företagen kommer försöka.

Varför skulle man gör nå sånt.
Man gör ett PC spel varför skulle man vilja förlora potentiella kunder till sitt spel?

Medlem

Jag går också i groparna och har lite lätt testa Bazzite och Pop!_OS samt kollar youtube vad är som är "bäst" för gaming.

Medlem
Skrivet av norrby89:

gör dom? Vad jag hittat så fungerar inget av dom förutom SP delen i GTA 5 (som är ganska orelevant) på linux

Jaha du snackar om nya anti-cheatsen, ja det är ju ett problem.

