Windows-spel fungerar bättre än någonsin på Linux

Sedan barndomsben då microsoft lanserade directx så har giganten gjort allt i sin makt för att se till att de haft monopol på gaming när det kommer till datorer, på något galet vis så har de lyckats ha det under majoriten av tiden som uttrycket speldator ens har funnits. Med en klar majoritet uppfostrade med windows så är det inget konstigt att det inte sker någon enorm rörelse bort ifrån kolossen än, men för framtidens gamers som inte växt upp med forcerat monopol så kan saker röra sig fritt.

Hur svår är din stockholm syndrome? Beskyddar du din kidnappare än?

Ett färskt exempel är March of Giants, som visar ett felmeddelande där det uttryckligen står att Linux och Steam Deck inte stöds.

Haha sånt här är bara så otroligt patetiskt alltså.

Amazon och Microsoft i samarbete och det första man gör är att aktivt försöka motverka något positivt för alla. Är inte det minsta förvånad.

Intressant det här! Tänker skaffa/bygga PC nästa år och undviker gärna Windos, men en av de större anledningarna får övergången från konsol är att jag lättare ska kunna spela med kamrater på PC. Om jag väljer Linux, hur mycket krånglar jag till enkelheten med "PC-PC multiplayer"?

När det kommer till online multiplayer så är de stora titlarna ett big no-no. Mindre titlar skiljer sig, men man kan förvänta sig att multiplayer blir svårare. Så fint är det när speltillverkarna tvingar alla gamers att ha rootkits installerade som har full tillgång till datorn. Alla filer, ditt nätverk, drivrutiner, allt. Man får väl blunda och hoppas på att ingen utnyttjar dessa galenskaperna