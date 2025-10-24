En färsk undersökning på uppdrag av Samsung visar att många tänker på säkerheten i mobilen varje vecka, medan tv:n och smartklockan knappt får någon tanke alls. Samsungs Anders Elmby menar att säkerhet i dag inte längre handlar om enskilda produkter, utan om hela livsstilen. Men frågan är håller SweClockers community med?

I sann Halloween-anda vill vi veta vilken uppkopplad pryl i ditt hem känns mest som en säkerhetsrisk? Är det mobilen som alltid är i din hand, datorn där du har hela ditt digitala liv, eller kanske TV:n som smyger i bakgrunden?