ASUS ROG Rapture GT-BE98 WiFi 7 Router

Säljer en ASUS ROG Rapture GT-BE98 quad-band WiFi 7 (802.11be) router. Denna router är en riktig toppmodell med grym räckvidd och hastighet. Den är designad för gaming och avancerade nätverksbyggen. Den har fyra band totalt: ett 6 GHz-band, dubbla 5 GHz-band och ett 2,4 GHz-band, och tillsammans med dubbla 10G-portar och fyra 2,5G-portar blir den extremt kompetent. Fullständiga specifikationer finns på https://rog.asus.com/se/networking/rog-rapture-gt-be98-model.

Komplett med originalförpackning i mycket gott skick. Inköpt i mars 2025, kvitto finns.

Kort jämförelse med GT-AX11000 och GT-AXE11000:

GT-AX11000

Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Band: Tri-band (2.4 + 5 + 5 GHz)

Max trådlös hastighet: ~11 Gbps totalt

Portar: 1×2.5G, 4×1G

CPU / RAM: 1.8 GHz quad-core, 1 GB RAM

GT-AXE11000

Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Band: Tri-band (2.4 + 5 + 6 GHz)

Max trådlös hastighet: ~11 Gbps totalt

Portar: 1×2.5G, 4×1G

CPU / RAM: 1.8 GHz quad-core, 1 GB RAM

GT-BE98

Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

Band: Quad-band (2.4 + 5 + 6 + 6 GHz)

Max trådlös hastighet: ~24–30 Gbps totalt

Portar: 2×10G, 4×2.5G, 1×1G

CPU / RAM: 2.6 GHz quad-core, 2 GB RAM