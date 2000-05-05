Nytt försök med uppdaterad annons.

Säljer mitt chassi, kanonfint chassi!

Thor zone Mjolnir med 2 Addons (Booster cell och Borg). Booster cell adderar en fläktplats samt ett RGB kit med två lister. Borg adderar en annan botten som gör att den står fint och stadigt som ett torn.

Ett problem, Boostercell addonet kopplas med en BC link. Jag tror det är en äldre kontakt då den delen som styr RGBn är en 4 pin, jag har inge sånt på moderkortet så därav har jag inte fått se det live. (Jag vill inte ha RGBn ändå så har inte brytt mig) samt att fläkten som går på Bc linken drar iväg på maxvarv direkt. Det gjorde den inte innan och kanske är fläkten som strular. Jag har inte kollat nå mer än så, konstaterade problemet och stängde av fläkten.

I övrigt i mycket gott skick. Chassit är inte använt mycket och köpt i andra hand. Kvitto saknas och hade förmodligen inte kunnat användas då det är några år. Har mestadels stått i en hylla. Alla tillbehör jag köpte den med finns med såklart. Det är en gen 3 riser kabel.

Tänker mig 1400 plus frakt.

Kan sälja med med moderkortet jag använt en B850I Asrock Lightning Wifi. Mycket gott skick även det. 1400kr. Säljer både och separat när jag har köpare på båda.

Jag har använt en Thermalright AXP-90 X47 Full Copper som också kan säljas med då det är en av få som går in i chassit. Har i dagsläget en Noctua fläkt på som kan säljas med. SFX psu på 750w finns också, dock inte alla kablar kvar.

Antingen säljs både moderkort och chassi. Och då kan vi ta snacket om tillbehören. Annars kommer jag rulla vidare i det chassit men det kliar i fingrarna att bygga igen 😅